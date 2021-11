Operan los módulos fijos de vacunación contra Covid-19 en Mazatlán

Las personas que acudieron al módulo refieren que no se habían vacunado por estar enfermos o se les pasó la fecha. Asimismo, los que no querían vacunarse hasta el virus les llegó a casa. A otros se les pasó la fecha. También hubo jóvenes que acaban de cumplir 18 y pudieron vacunarse.

Después de las 10:00 horas ya no había fila, las personas que iban llegando ingresaban a recibir el biológico, como Guadalupe Hernández, una joven embarazada quien explicó que no se había podido vacunar por problemas de salud. Pero hoy ya tiene la primera dosis y esto le da un poco de tranquilidad por ella y por su hijo.

En el año 2020 cumplí 15 años como reportera de información general en El Debate de Mazatlán. En este tiempo me he especializado en las áreas educativas, salud y de gobierno. También laboré en la televisión en un canal local en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Asimismo, trabajé en un periódico de una editorial a nivel nacional. En el último año de gobierno de Francisco Labastida, recibí el Premio Estatal de Periodismo sobre una serie de reportajes por contaminación. En el 2017 el Senado de la República me otorgó un reconocimiento por mi trayectoria. He acudido a cursos y talleres sobre nuevas técnicas de periodismo de manera presencial y últimamente vía online. He entrevistado a los tres últimos presidentes de México.