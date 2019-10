Orgullo Sinaloense: Están dentro de la Academia

Sinaloa.- El programa La Academia presentó a sus participantes el domingo con grandes sorpresas para el público, entre ellos quedaron dos sinaloenses, María Fernanda, de 29 años, originaria de Mazatlán y Dalú de 24 años de Culiacán.

Orgullo sinaloense

En el programa especial brillo una joven originaria de Culiacán; “Soy Dalú, mi sueño en la música es llegar a las más personas posibles, soy cantautora, soy una persona que cuando quiero algo persisto, a si me enseño mi papá que era músico de trova, me dijo va a estar difícil esté camino, hay que echarle muchas ganas, mi papa tiene palabras muy sabias que me han ayudado a ser quien soy”.

Relato sentirse emocionada y nerviosa por entrar a la Academia 2019. Indicó que ya quería que iniciaran los retos.

Con una gran carisma y buena vibra llegó hasta el reality de Azteca la mazatleca María Fernanda, maestra de profesional y apasionada al canto.

María Fernanda, originaria de Mazatlán, Sinaloa. Foto: Cortesía

“Hola Soy María Fernanda y me daría muchísimo gusto que votaras por mi. Porqué ya estoy cumpliendo mi sueño, estoy muy emocionada”, se escuchó en un video de Instagram de la Academia donde sale la sinaloense agradeciendo ser parte de este proyecto.

En otro de los videos indicó; “Saludos a los que nos están viendo, estamos apunto de entrar a la casa, estoy muy emocionada muy contenta, muy enfocada en lo que tengo que aprender para ser una gran artista”, refirió la mazatleca.

Dalú, originaria de Culiacán, Sinaloa. Foto: Cortesía

La artista va en busca de un sueño musical

“Quise entrar a la Academia para crecer como artista, aprender de los mejores maestros de México y quiero lograr mi sueño, tengo un hijo y quiero que el me mire y sepa que los sueños se pueden lograr”.

Indico que se sentía muy emocionada de estar en el programa, compartió que trabaja en un colegio en el puerto, es maestra de primer grado, busca que al estar en el programa su vida de un giro, se dice concentrada y enfocada en su faceta de cantante.