Óscar Blancarte critica a director interino de Cultura en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- El exdirector del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán Óscar Blancarte ofreció una entrevista a EL DEBATE para responder a las declaraciones que hizo José Ángel Tostado, director provisional del Instituto y quien refirió que los encargados de autorizar los presupuestos eran los directores de Cultura, no él.

“En relación con las declaraciones de José Ángel Tostado, el señor dice que el tema de los malos manejos los autorizamos los directores; nosotros no autorizamos los malos manejos. Él, como director de Finanzas, a cargo de cuidar las finanzas publicas de Cultura, no debe de aceptar ninguna orden de malos manejos y lo aceptó. Entre líneas dice que acepta los malos manejos si se lo ordena su jefe, eso habla muy mal de él, pone en evidencia su falta de ética”.

Petición negada

El cineasta resaltó que una de las razones por las que él dejo su cargo fue porque el alcalde de Mazatlán no quiso quitar del área de Cultura a Tostado. “Porque el Químico no iba a aceptar que lo quitara si no teníamos pruebas, pero la confianza con nosotros no se dio.

El alcalde prefiere tener la confianza con la persona de Finanzas. Dudas, sospechas hay, pero allí la dejamos mejor, la aptitud del alcalde deja mucho que desear”.

Tras su salida del Instituto de Cultura, Blancarte pidió que se le hiciera una auditoría, y a seis meses de esto aún no hay una respuesta, sigue la investigación. Refiere que eso lleva un proceso largo.