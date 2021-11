PAN y PT urgen acuerdos al interior del Ayuntamiento de Mazatlán

El líder del panismo en el puerto, calificó como lamentable e inédito lo que actualmente ocurre en el cuerpo de regidores, que desde hace 13 días no han podido concluir la primera sesión del cabildo. Dijo que hay muchos temas importantes que se encuentran suspendidos, porque los ediles no se ponen de acuerdo para poder continuar con la reunión, donde se debió presentar y elegir a los titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, Oficialía Mayor y Tesorería Municipal.

