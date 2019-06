Padre de Renata desmiente que la niña este en su casa en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Por redes sociales se estuvo manejando la noticia de que Renata ya había aparecido y que se encontraba en la fiscalía de Nuevo León, pero esto quedó solo en rumores, pues realmente la menor sigue sin aparecer está información fue proporcionada por el padre de la niña José Benítez.

El Debate en una entrevista que tuvo con familiares de Renata pudo confirmar que aún no se tiene ninguna noticia de la menor. "Nos traen como si fuéramos la burla, de arriba abajo y no sabemos nada, todos los familiares que amamos a mi hija, nos dimos a la tarea de buscarla hasta hartas horas de la noche, yo busque en moteles y hoteles, la demás familia en centros comerciales revisando los vehículos del estacionamiento pero todo fue en vano nada encontramos" dijo el padre de la menor.

El desesperado papá comentó que están haciendo de todo para encontrar a Renata y así mismo también contó que ya se revisaron los vídeos del colegio donde se puede apreciar cómo es que la raptora de la menor se llevó de la institución educativa.

"En el vídeo se vio que entró por la puerta principal, y salió por ahí mismo como si fuera la reina del evento, todo esto se está volviendo una pesadilla y la que queremos es encontrar, yo tuve problemas con mi ex-esposa y el acuerdo para los dos fue entregarle la custodia a mis padres para que le dieran una vida digna a nuestros tres hijos, Renata de 5, María Valentina de 8 y Ilich Alejandro de 12 años" dijo José.

También añadió que no han tenido mucho apoyo de las autoridades pues el proceso avanza muy lento y la alerta Amber no la querían lanzar hasta las 48 horas de perdida pero la insistencia fue tanta que la lanzaron ese mismo día.

"He buscado con conocidos que tengo la manera de poder rastrear la dirección IMEI del teléfono pero cada que lo intentamos aparece otra dirección, una vez apareció en la Ciudad de México, la otra en Nuevo León la última vez por unas calles de la colonia Reforma pero siempre es el mismo resultado nada de nada", añadió el desesperado padre.

Otros familiares también siguen con las búsqueda de la menor, por ejemplo las tías por hermanas de la madre de la menor comentaron que no nomás se quería llevar a Renata, sino también a María Valentina, la hermana mayor de 8 años, pero al ver que iba a hacer descubierta solo se pudo llevar a Renata.

"Temo por la vida de mi princesa, no sé que le pueden hacer ellos no están bien, son malos, el nuevo esposo de mi hermana es una persona sin corazón un psicópata, y puede hacerle hasta lo que uno no se imagina a Renata, por favor ayuden a encontrarla", dijo Paola tía de la menor.

Fue el 17 de junio al rededor de las 09:00 que los abuelos de Renata y María Valentina llevaron a las dos niñas a la escuela, el mayor de ellos Ilich Alejandro no asistió a clases, pues por sus buenas calificaciones había exentado todas la materias y exámenes.

Los señores dejaron en la puerta del salón de clases a María Valentina para posteriormente dirigirse al salón de clases de Renata ya que se día tenía un festival y los maestros iban a vestir a los infantes para realizar el baile.

Cuando los abuelos quisieron tomarse una foto con la niña se percataron de que está ya no estaba en la escuela por qué rápidamente fueron a buscar a la otra menor pero ella está recibiendo clases.

Fue ahí cuando llamaron a la policía y se corrió la voz del rapto de la menor de la cual aún no se sabe nada.

Un guardia de seguridad de una tienda de conveniencia fue quien vio huir a la pareja con la menor pero él jamás pensó que se tratara de algo malo por qué los dejo huir.

Según los familiares todos los maestros y docentes tenían el conocimiento de que la madre de la niña no podía acercarse, por tal motivo no se explican cómo es que la dejaron entrar a la institución educativa.