Padres de Litzy, joven de 16 años con cáncer de piel, pide apoyo para una vivienda en Mazatlán

Sinaloa.- “Yo les pido a todos que pidan por mí, estar sus oraciones, y en lo que me puedan apoyar. Yo no me rendiré, le seguiré echando ganas hasta donde me alcance la vida”, expresó Litzy Adriana Patrón Rubio. La joven de 16 años padece un melanoma, que es un cáncer de piel, desde hace dos años.

Lucha constante

Micaela Rubio recordó que Litzy comenzó con dolor en un pie. Le realizaban radiografías y no se le detectaba nada. Hace un año le cortaron una pierna, desde ahí su vida cambió, se tuvo que adaptar a estar sentada o acostada.

Los padres de familia trabajaban en un rancho ubicado en Aguacaliente de Gárate, pero se tuvieron que salir, hasta llegar al fraccionamiento de los desplazados en la ciudad de Mazatlán.

“A pesar de eso, ella nunca se rinde, es fuerte. Ojalá que todo salga bien, nosotros mantenemos la esperanza”, expresó Micaela Rubio.

Lo que piden

Piden a las autoridades que los apoyen con una vivienda, pues actualmente viven en uno de los terrenos de los desplazados y construyeron una casa de madera, por lo que tienen temor de que a su hija le haga daño el polvo.

“Nosotros pedimos una vivienda. Gracias a Dios, nos dieron este terrenito, así no pagamos renta, porque la situación está difícil”, dijo la madre de Litzy.

Micaela Rubio no trabaja, se dedica a cuidar a Litzy junto a sus tres hijos todo el día. Su esposo vende chicharrones los domingos para obtener recursos porque no tiene un trabajo estable.

Aunque en ocasiones reciben ayuda de la sociedad y lo agradecen, esta es insuficiente porque en los últimos meses tienen que comprar el medicamento de curación como gasas y otros productos más. El seguro abarca las quimioterapias y el traslado.

El número de cuenta de los padres de Litzy para las personas que deseen apoyarlos de manera económica es 4169160814877651, de Bancoppel.

Su rutina

Debido a su padecimiento, Litzy tiene que estar acostada. Desde hace más de dos meses tiene dolor en la espalda.

Tuvo que dejar de hacer tareas que le piden en la preparatoria porque no se puede sentar a escribir. A veces toma su teléfono para entretenerse o ver la tele, aunque dijo que en ocasiones se aburre.

El Perfil

Nombre: Litzy Adriana Patrón Rubio.

Padecimiento: Melanoma, cáncer de piel.

Profesión: Estudiante de preparatoria.

Historial: Su padecimiento comenzó desde hace dos años con dolor en un pie. Desde ahí se complicó su enfermedad hasta que le cortaron una pierna.