Padres de Mazatlán temen llevar a sus hijos a las escuelas

Los Mochis, Sinaloa.- Ante la situación que se vive por la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, los padres de familia de Mazatlán prefieren mantener a sus hijos en la modalidad de clases en línea que enviarlos a las escuelas.

Aseguraron que no quieren arriesgar la salud de los menores de edad pues en esta tercera ola hay registros de niños contagiados.

Algunos comentaron que considerarían esta opción si sus hijos estuvieran vacunados contra el Covid-19, “pero no es así”.

El desacuerdo

Los tutores están en desacuerdo con las autoridades educativas de regresar a las aulas.

Incluso, estiman que este año está más crítica la situación, pues el ciclo escolar pasado no había registro de niños contagiados por Covid-19, pero la tercera ola y las nuevas variantes han afectado a los niños.

Lucía Soto comentó que dejará a sus hijos en su hogar porque es más seguro. “Es mejor dejar a los niños con las clases en línea, es más riesgoso llevarlos a la escuela. Yo pienso que la mayoría de los padres de familia van a dejarlos en sus casas, no creo que quieran exponerlos al llevarlos a clases presenciales”, expresó Lucía Soto.

Mariana Gutiérrez es otra madre de familia que no quiere que sus hijos vayan a la escuela.

Explicó que no solo existen riesgos en los recintos educativos, si no todo lo que implica, desde llevarlos en el transporte público, donde se aglomeran decenas de personas.

“Yo no voy a mandar a mi hija a la escuela, se quedará en línea. Ahorita está el contagio en ellos porque no tienen ningún tipo de protección, entonces, prefiero, al menos este año, dejarla en línea.

“Hace falta la vacuna para los niños. También esperamos que la atención de los maestros no se centre solamente en los niños que acudan a las escuelas, que la atención se brinde por parejo”, expresó Mariana Gutiérrez.

Para algunos padres de familia, la opción del regreso escalonado no les parece descabellada, sin embargo, antes de mandarlos a las estancias tratarán de confirmar que se cumpla con las normas y que las condiciones de la pandemia sean factibles.

“No sé todavía (si mandar a sus hijos a clases) porque es un arma de dos filos. La verdad, sí necesitan la atención personalizada de los maestros porque sí se les nota cuando hacen actividades con otros niños, la interacción con sus compañeros también es importante, pero con esta nueva cepa que afecta a los niños, es de pensarse. Creo que si lo hicieran como un tipo escalonado, probablemente sí. Ni siquiera la maestra lo ha tomado bien, ella prefiere seguir en línea, por el momento. Algunos sí están de acuerdo con que se queden en clases línea, otros no”, expresó Mara López.

Estima que los padres que quieren que sus hijos regresen a las clases presenciales son los que tienen mayor dificultad para apoyarlos con las actividades o carecen de internet.

El regreso

El regreso a clases iniciará el próximo 30 de agosto, según las autoridades. Los padres de familia tomarán la decisión de llevar a sus hijos a la escuela.

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que existen las condiciones para el retorno a las aulas y que no hay riesgo de contagios.