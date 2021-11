Padres de familia aún dudan en enviar a sus hijos a clases presenciales en Mazatlán

Sinaloa.- Los padres de familia de Mazatlán aún dudan en enviar a sus hijos a la escuela. Comentaron que todavía hay riesgos, pues los menores de edad no están vacunados contra el covid-19.

Los tutores comentaron que les dará más tranquilidad hasta que vacunen a todos los niños.

Algunos alumnos no han regresado a clases de manera presencial, siguen con la modalidad de clases virtuales. Otros sí volvieron a las aulas.

Clara Gómez es madre de familia y comentó que hay padres irresponsables que sacan a sus hijos a fiestas o a eventos masivos, en un caso específico al estadio de futbol. Dijo que esto pudiera presentar un riesgo de contagio.

Las suspensiones

Debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19, las autoridades educativas y de salud decidieron suspender las clases presenciales, para timar una nueva modalidad. Ahora que han bajado los casos de covid, algunos ya regresaron.

“No hay condiciones para un regreso a clases”: Bertha Osuna, Ciudadana

“Definitivamente todavía no hay condiciones para el regreso a clases. Si fuera cierto que los casos de covid-19 van a la baja, entonces sí pudiéramos mandar a los niños a la escuela, si no es cierto, no. Nosotros somos los que debemos cuidar a los menores de edad.

En primer lugar los niños no están vacunados, el año pasado los niños no se contagiaban, pero este año hemos visto que muchos niños han tenido covid, incluso hasta han fallecido, así que se puede decir que ellos son vulnerables. Habrá que ver si se pueden vacunar a los niños, de este modo las madres de familia estarían más tranquilas.

Yo tengo nietos y sobrinos, todavía no van a clases presenciales, las escuelas en donde están todavía no toman esa decisión, es mejor que los niños estén en casa. Ahí están más seguros, porque sabemos que no se van a contagiar, debemos tenerlos ahí, porque si los sacamos a la calle ahí están en peligro.

Yo sé que hay escuelas que ya regresaron a clases presenciales, esperemos que se tomen todas las medidas necesarias, los padres, alumnos y maestros se tienen que cuidar”.

“Primero se debe vacunar a los niños”: Clara Gómez, Madre de familia

“Yo creo que antes de pensar en un regreso se debe de vacunar a los niños contra el covid, apenas de esa forma estaríamos más seguros todos. Están en riesgo porque ahorita ellos son los más vulnerables por lo mismo que no se han vacunado.

No sabemos hasta cuándo se va a terminar todo esto de la pandemia, dicen que van a la baja los casos, pero no podemos saber. Hay gente que pudiera estar contagiada y no se le manifiesta ningún síntoma, pero ahí está el foco de infección y vienen y nos contagian.

También es responsabilidad de nosotros como pares si sacamos a nuestros hijos a lugares concurridos, no hay necesidad de que los saquen a los estadios, por ejemplo, vi en muchas fotos a niños que asistieron al estadio de futbol, todo eso está mal, ahí va gente contagiada, no podemos saber.

No los podemos llevar a eventos masivos o a fiestas, si ellos no los cuidan nadie lo hará.

Eso es lo malo que hay niños que sí se cuidan, pero otros no y ahí pudiera estar el contagio del covid-19. Por no debe de haber clases presenciales, podemos seguir por línea”.

“Hay padres irresponsables”: María Rentería, Madre de familia

“Primeramente los niños tienen que ser vacunados. Aparte, algunos padres son irresponsables y mandan a sus hijos con gripa y tos, ahí pudiera estar algún virus y el contagio, ahorita por una simple gripa todo se desata. Ellos mismos se contradicen, no quieren llevar a sus hijos a la escuela, pero sí los sacan a la calle, a eventos masivos y fiestas.

Está de pensarse, yo no saco a mi hija a la calle, ahorita la estoy mandando a la escuela con todos los cuidados sanitarios para evitar un contagio, porque en un descuido y te agarra el virus, uno corre el riesgo desde que sale de casa, agarra el camión y hasta en la misma escuela.

Tuve que sacar un certificado médico porque ella tiene rinitis alérgica, está medicada, ya se dio el aviso a la escuela para que no haya problemas, los maestros se encargaron de avisar lo que tiene mi hija para que no haya malos entendidos.

Pienso que la vacunación en los niños será escalonada, primero se van a vacunar a los hijos de los médicos y al último somos el proletariado, es la verdad, para que nos hacemos.

Supuestamente a mi hija ya le tocaría la vacuna, pero tiene que estar en la lista de espera”.