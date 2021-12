Padres de familia buscan con ilusión el regalo ideal para esta navidad en Mazatlán

Apenas ayer se observó una mayor afluencia en el tianguis. Durante las semanas anteriores se observaba poca gente. Las personas que acudían solo observaban la mercancía pero no compraban, según los vendedores.

José Leonardo Campos López comentó que un día no es suficiente para llevar el sustento a sus familias, es por eso que quieren hacerle esa petición al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. También solicitarán trabajar una semana completa previo a Navidad.

“Nosotros queremos que este año sea bueno, porque el año pasado no se tuvo éxito. Desgraciadamente, a mucha gente le afectó la pandemia. Tenemos la fe de que en este año las cosas sean diferentes, muchos de nosotros tuvimos que solicitar créditos para poder surtirnos y ahora tenemos que pagar. Además, ya queremos que nos vaya bien, ya es justo para todos”, expresó Jesús Durán.

Carmen Canales comentó que apenas ese domingo aumentó la actividad. “Apenas repuntó la venta. La verdad, en otros domingos no había mucho movimiento. Ahora se ve más gente y eso es bueno para nosotros, casi todo el año estuvo muy piojo”, dijo Canales.

“Pienso que muchos papás buscan un juguete sencillo para no dejar desapercibido el día, lo que les van a comprar es ropa, a veces es lo que más ocupan”, expresó María Elena López. También hay productos nuevos que se están vendiendo en el tianguis.

Sin embargo, hay padres que son de escasos recursos y no pueden comprarle un juguete nuevo a sus hijos. María Elena López vende juguetes usados y comentó que han aumentado las ventas.

