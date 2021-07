Mazatlán, Sinaloa.- Los padres de familia de Mazatlán no quieren exponer a sus hijos en las escuelas, por este motivo, están en contra de las clases presenciales.

Aseguran que es mejor continuar con las clases por línea, aunque ese método es más difícil.

Algunos aseguran que de darse el regreso a las aulas, no mandarán a sus hijos, los seguirán resguardando en sus casas.

Temor

Los tutores comentaron que tienen temor pues la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 está peor que el año pasado.

Resaltaron que hay muchas cifras de niños contagiados, e incluso ya se han registrado fallecimientos en menores de edad, a pesar de que se decía que el virus no atacaba a los niños.

El regreso a clases

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, desde hace tres días comentó que no hay riesgos de contagio para el regreso a clases.

La SEP anunció que el próximo 30 de agosto sería el retorno a las aulas.

"Yo prefiero que la educación siga en casa, así como estábamos trabajando": Lorenza Osuna, madre de familia

"Es complicado porque es obvio que nosotros no vamos a explicar igual que un maestro pero tenemos que adaptarnos a las posibilidades y es mejor que los niños estén con nosotros.

La situación se vuelve más difícil y más que ahora también está pegando en los niños, pues hay que cuidarnos y proteger a los niños lo más que podamos.

Está bien que sea algo opcional. Entiendo que hay mamás que quieran que sus hijos vuelvan a las escuelas, pero no todos pensamos así.

Yo prefiero cuidar a mis hijos y dejarlos en casa.

Hay que cuidarnos todos, evitar salir a la calle, solo para lo más necesario. En mi caso, salgo cuando tengo que realizar la despensa.

Debemos evitar ir a fiestas, nada de eso, porque la verdad sí está difícil.

No solo es enfermarse, también (es considerar) si tenemos los medios económicos para curarnos. Y que nos atiendan también es otra (dificulta).

Hemos leído que hay personas que gastan mucho dinero, ¿y de dónde sacamos para todo eso? Es por eso que uno la piensa para mandar a los niños a la calle. Claro que es un riesgo".

Lorenza Osuna, madre de familia. Foto: Debate

“No hay condiciones para el regreso a clases”: Ángel Ricardo Meza, tutor

"Definitivamente no hay condiciones para el regreso a clases. No se puede ahorita a como está la contingencia, va en aumento. Sinaloa vuelve a semáforo rojo, y por eso no se debe regresar a las clases presenciales, no es un momento adecuado.

Ya falta muy poco para agosto y esto no es una cosa que vaya a disminuir como si fuera una gripa que dura tres días o cinco. Esto se prolonga.

Sabemos que las clases presenciales son un gran apoyo para los padres de familia y para los niños. Los niños se estresan de estar encerrados, y aparte estar recibiendo las clases por internet. Es mejor estar en un salón con los maestros, pero no es el momento adecuado.

Es muy prematuro si es rojo el semáforo. Yo no dejara a mis hijos ni a mis nietos regresar a las escuelas hasta que se viera más seguridad respecto al sistema de salud.

Creo que nos debemos esperar y aguantar el ritmo de las plataformas digitales aunque sean pesadas.

Habrá personas que opinen diferente, pero no es necesario ponerlos en riesgo. Uno anda en la calle porque tenemos que salir a trabajar, hay necesidad".

Ángel Ricardo Meza, tutor. Foto: Debate

“No sé por qué se empeñan en regresar”: Luis Partida, padre de familia

"La verdad no se puede regresar a la escuela porque la situación está peor que e año pasado. No pueden hacer eso, se deben continuar las clases virtuales.

Lo que deben de hacer las autoridades es acomodar, lo que es el Sector Salud, lo que les corresponda navegar de esto de la pandemia.

Que estén vacunados al 100 por ciento, y todavía aún, esperar las reacciones de cada persona, y después que se basen a algo. Esto se debe de estudiar y no se debe de tomar la decisión a la carrera o nada más por querer quedar bien ante los ojos del mundo.

El problema es que ya se han registrado muertes en niños. La verdad, sí nos preocupa como padres de familia. Es una situación muy difícil la que se está viviendo en Mazatlán.

Está viendo el Sector Salud que el virus está atacando a los jóvenes y a los niños, entonces no sé por qué insisten en el regreso a las aulas. No podemos arriesgar la vida de nuestros hijos, yo estoy en contra totalmente.

Yo dejaría a mis hijos en casa, porque nadie los va a cuidar mejor que sus padres. Algún día se tiene que volver a clases pero primero se debe de mejorar la pandemia".

Luis Partida, padre de familia. Foto: Debate

