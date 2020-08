Padres de familia en Mazatlán exigen descuentos de mensualidades en colegios particulares

Mazatlán.- Padres de familia del colegio pacífico, se plantaron afuera de la institución para ser escuchados por la directora Paola Mejía. Los manifestantes solicitan al colegio que mientras están trabajando los niños en casa, la colegiatura se las bajen a mitad.

Los padres Karen Zambrano, Lucy Cervantes y Abigail Carrillo, destacan que les subieron las colegiaturas, varian de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, de mil 200 a cerca de 3 mil pesos.

Asimismo la inscripción quiénes la pagaron en febrero fue de mil 900 ahora es de 2 mil 570. El paquete de libros a 3 mil 500 pesos.

En entrevista con la directora general del Colegio Delfina Cervantes Fajardo, calificó está acción de los padres de familia como un chantaje.

Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

Entregaron un documento donde hacen la petición, sin firma solo esta el nombre de sus hijos. Añadió que la mayoría de los niños tienen becas de descuento.

Aseguró que no pueden bajar las colegiaturas como lo exigen los padres. El colegio paga los impuestos al SAT completos, asimismo las cuotas al Infonavit e IMSS.

Además los pagos de servicios se cubren al cien, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no ha aplicó ningún apoyo u estímulo durante la contingencia por Covid-19. "Si los padres no pueden pagar, saquen a sus hijos" apuntó la profesora. Reiteró que ellos no cobran por espacios, es por el nivel educativo que otorgan.