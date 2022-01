Padres de familia en Mazatlán urgen el regreso a las aulas

Sinaloa.- En Mazatlán los padres de familia urgen el regreso a clases presenciales. Aseguran que para obtener mayores resultados académicos se debe regresar a la modalidad presencial.

Los tutores de menores de edad mencionaron que los alumnos tienen que regresar pues hay personas de escasos recursos que no pueden contratar servicios de internet. Exigen el retorno a las escuelas con un estricto protocolo de sanidad.

El comunicado

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anuncia que del 24 al 28 del presente mes se mantendrán las clases en su modalidad virtual en todas las escuelas de educación básica, tanto públicas como privadas, a fin de proteger a la comunidad educativa de los contagios de Covid-19, anunció la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

La Sepyc señala que se continuará con la evaluación y monitoreo semanal de la pandemia con las autoridades de salud.

“Las autoridades son muy incongruentes”: María de los Ángeles Patrón Bueno, Ama de casa

Yo opino que el gobierno debe de darle prioridad a los niños, pero le está dando prioridad a eventos, como planean hacer el carnaval, por ejemplo, y los niños no pueden asistir a clases.

Es muy complicado porque no tenemos internet en casa y hay que estar poniendo saldo para poder hacer las tareas. Hay mucha gente que somos de escasos recursos y no podemos estar gastando mucho en eso.

La verdad, los niños no aprenden igual, no hay como que la maestra les explique y estar ahí en el aula.

Yo me imagino que si el presidente ha hecho eventos como el de fin de año, aquella multitud de gente, también había muchas personas en el estadio, no entiendo como priva cosas y otras no. O será solo donde le conviene, donde hay dinero de por medio, donde hay ganancia, yo pienso que es eso.

Estoy de acuerdo en el regreso a clases porque los niños están muy retrasados.

Uno trabaja y no les explicas igual, a la maestra le ponen más atención que a uno. En casa luego quieren ir a jugar.

“Es difícil estar solo atrás de un teléfono”: Yadira Rodríguez, ama de casa

“Hay niños que ni siquiera saben lo que es estar en un aula y eso es muy complicado.

En el caso de mi hijo, el sí sabe porque le tocaron clases presenciales.

Es muy pesado estar detrás de un teléfono, es más cansado tanto para ellos como para nosotros.

Mi hijo ya quiere regresar a la escuela y convivir con sus compañeros, a jugar con sus amigos.

Además de los aprendizajes, es muy bonita la convivencia diaria.

No entiendo cómo las autoridades sí autorizan eventos solo para garantizar ganancias.

En lo personal, no tenemos internet, y la mayoría de las familias de los desplazados nadie tiene. A veces no tenemos ni para poner el saldo porque vivimos al día.

Hago un llamado al presidente a que nos ayuden con eso porque los niños van muy retrasados en la escuela.

Están muy verdes, hasta los niños más inteligentes bajaron su calidad porque es imposible estar a través de un televisor. Aparte, no se desenvuelven, apagan la cámara y puro micrófono. Que regresen a clases con todas las medidas sanitarias.

“El retorno a las aulas es indispensable”: Bruno Torres Alarcón, padre de familia

“Es importante que las niñas y los niños tengan la interacción entre ellos, incluso con los maestros. Es muy sabido que todos apagan la cámara, no toman la clase debidamente, incluso en los exámenes hay forma de que estén haciendo trampa, ahora los niños manejan mejor la tecnología, hacen cosas que ni siquiera sabemos.

Los niños tienen que aprender el lenguaje corporal de las personas, de esta manera sabrán trabajar en equipo y tener un mejor desarrollo mental.

Es complicado para muchas familias porque en algunos casos tanto el papá como la mamá tienen que trabajar para llevar el sustento a su hogar. Que se otorguen las clases con todo un estricto protocolo sanitario. Al final, todo esto será endémico, ya todos estamos contagiados.

Incluso en esta oleada cuántos estamos contaminados ya. Incluso en mi caso, nunca me había contagiado y en este año que inició desgraciadamente ya fui positivo.

Tenemos una ventaja que ya estamos vacunados, en eso debemos de concentrarnos, en vacunar a toda la población que falta eso debe de hacer la autoridad.