Padres de familia exigen agilidad en la reparación de la primaria Sixto Osuna, en Mazatlán

Parada Acuña aseveró que hace un mes se tuvo una reunión con autoridades educativas, aunque no les dieron una fecha exacta, estimaron que para el mes de enero ya quedaría todo listo, sin embargo, ha pasado el tiempo y no se observa ningún trabajo, no creen que en seis meses vayan a terminar las construcciones.

Felipe Parada Acuña tiene a dos nietos en la referida escuela, y mencionó que los niños no quieren entrar porque tienen que asistir a las instalaciones del salón de la Trejo Rico y no tienen aire acondicionado ni abanicos.

