Padres de familia ya quieren a sus hijos de regreso a las escuelas en Mazatlán

Sinaloa.- Los padres de familia ven con positivismo el regreso a clases presenciales en la ciudad de Mazatlán.

Según los tutores entrevistados, los niños no aprenden suficiente bajo la modalidad virtual, lo que buscan es que tengan una atención personalizada por parte de los profesores y que vuelvan a las aulas.

Los mismos alumnos prefieren regresar a sus escuelas, pues ya se cansaron de estar atrás de la pantalla, sin poder interactuar con sus amigos.

Relajación

Según las personas entrevistadas, no deben de existir quejas pues la mayoría de los padres anda con sus hijos en la calle, los llevan al mercado, a la playa y hasta a las fiestas.

Aseguran que aunque no asistan a clases, salen y se relaja el protocolo.

Los entrevistados comentaron que sí se puede tener un estricto control sanitario y recomendarán a sus hijos el uso de cubrebocas, el lavado de manos constante y que usen el gel antibacterial para evitar algún rebrote.

“Yo sí pienso mandar a mis hijos a la escuela”: Bernardo Salvador, Padre de familia

Veo de forma positiva el regreso a clases si mandara a mis hijos a la escuela. La verdad no aprenden igual. Aprendieran más en clases presenciales, que los maestros les expliquen.

En casa no es lo mismo, los maestros están preparados para eso y los padres honestamente no tenemos conocimientos para darles alguna respuesta. A veces que los mismos profesores les ponen tareas que ni nosotros mismos les entendemos.

Es bueno que regresaran a clases. Unos niños quieren entrar, otros no, el más grande, el de secundaria, pero los más pequeños sí. Ya quieren volver a ver a sus compañeros, creo que también sirve mucho que platiquen entre los niños, al final eso ayuda a que puedan expresarse mejor y que no estén cohibidos.

Ojalá que todo esto mejore porque en estos casi dos años de pandemia todo se ha vuelto más difícil, para los niños más porque ellos no estaban acostumbrados al encierro.

Estamos a favor siempre y cuando se cumplan con las medidas de sanidad. Nosotros como padres podemos apoyar en el sentido de explicarle a los niños que no se quiten el cubrebocas.

“Es mejor el modelo de clases presenciales”: Sandra Ríos Orozco, Madre de familia

Ya estaría muy bien que se acabe la pandemia, bueno, casi no hay, ya es precaución de nosotros cuidarnos.

Estaría muy bien que los niños entraran a la escuela porque no aprenden en la casa. Tengo un hijo que va en la carrera y ya no quiere seguir estudiando, apenas va empezando y me dice que no porque no entiende, él quiere ir personalmente.

Ya fue mucho tiempo. Es como todo, hay gente que tiene miedo, pero sí tenemos que echarle ganas a eso. De una u otra forma nos tenemos que cuidar, porque no es lo mismo estar atrás de la pantalla.

De todos modos, los chamacos salen para todos lados. Veo que las mamás los traen en el mercado, en la playa, por todos lados, hasta en el malecón.

En la escuela les tienen que dar gel y todo eso, se aplica un protocolo es más seguro, en la calle no hay nada.

Ya sabemos que nos tenemos que lavar constantemente las manos con jabón o usar el gel antibacterial, ya será tarea de las mamás que le indiquen a sus hijos que no bajen la guardia. Ellos son muy inteligentes y van a entender, no se diga los jóvenes, a ellos ya no ocupamos ni decirles.

“Es apto porque estamos en semáforo verde”: Elena Garay, Madre de familia

Yo veo apto el regreso a clases porque no se ha visto mucho del Covid, ya estamos en semáforo verde.

Aunque no tengo hijos chicos, tengo dos sobrinitos que veo que no aprenden. Yo siempre les pregunto que si es igual el ir de manera presencial o la modalidad virtual, y sin pensar ellos me dicen que a como están (en línea), no aprenden bien.

Ellos quieren volver a la escuela. Es la verdad, no se aprende como debe de ser. Yo soy la maestra de algunos de mis sobrinos. Otros tienen que pagarle a alguien para que les explique y sale muy caro. Los padres de familia que llevan a sus hijos con un maestro para que les ayude con los trabajos gastan en eso 300 pesos a la semana.

Sale más caro que llevarlos a la escuela. Otros aparte de ese gasto tuvieron que contratar el servicio de internet.

Pero tienen que derrochar el dinero, porque queremos que los niños aprendan, si no le hiciéramos así, no sé cómo estuvieran los alumnos.

Pienso que somos más los que queremos que ya vuelvan a abrir las estancias y por fin los niños tengan clases de verdad.