Pago de indemnización por daños del huracán Pamela no les llegó a todos los afectados, aseguran usuarios de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- El pago de indemnización por los daños del huracán Pamela no les llegó a todas las familias afectadas, así lo aseguraron los mismos beneficiarios en Mazatlán.

José Manuel Morales Peinado líder de la colonia 7 de Abril en Villa Unión, señaló que alrededor de 200 familias fueron afectadas y solo 10 personas fueron beneficiados.

Explicó que cuando se llevaron a cabo los registros no avisaron y la mayoría de las familias trabajan todo el día en los campos agrícolas.

"Fuimos muy pocos los que recibimos esta ayuda, faltaron muchos, mucha gente de mi colonia se quedó esperando el apoyo porque la verdad si tuvimos muchas afectaciones perdimos muchas cosas", expresó José Manuel Morales.

Morales Peinado espera que las autoridades puedan volver a realizar un censo para que puedan constatar de las familias que aún quedan por indemnizar.

Las personas que acudieron a las oficinas de Bienestar, revelaron que el apoyo económico es de 10 mil pesos.

María del Dolores Bueno dijo que si bien no pueden comprar todo lo que perdieron, ese dinero representa un respiro para au economía.

"Yo voy arreglar los baños con ese dinero porque se me cayeron los techos, es para lo único que me puede alcanzar pero ya me urge, algo es algo, de eso nada", mencionó María del Dolores Bueno.

Láminas, camas y colchones son parte de los artículos que van a comprar las familias con dicha bonificación.

Leer más: El Alcalde de Mazatlán negó amenazas contra regidores, ni rompimiento con el PAS

La mayoría de las personas afectadas por el huracán Pamela son de escasos recursos.