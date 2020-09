Pandemia de covid-19 inhibe festejos de la municipalización en Escuinapa

Escuinapa.- La algarabía y las fiestas multitudinarias que se ofrecen a los escuinapenses por la Municipalización de Escuinapa, se vio afectada en su aniversario 105, por la emergencia sanitaria que se vive por los contagios de coronavirus.

Para los escuinapenses la llegada de la Municipalización de Escuinapa, en años pasados era un día de fiesta, en donde predominaban los eventos culturales en los que se recordaban los orígenes de este hermoso municipio, que hace 105 años fue autónomo y se separó del municipio vecino de El Rosario.

Las fiestas populares, fueron mitigadas por una pandemia que ha paralizado al mundo entero, por la propagación del covid-19, que ha cobrado la vida de miles y miles de personas y el municipio no ha sido la excepción. Según las cifras de la Secretaría de Salud del 6 de septiembre, Escuinapa tiene registrado 3 casos positivos de coronavirus, se han recuperado 223 pacientes y han fallecido 42 personas a consecuencia de este virus.

Las autoridades municipales decidieron suspender todo tipo de festejos que genere actos multitudinarios de personas, con el objetivo de evitar la propagación de contagios de codid-19.

En minuto de silencio por las personas que han muerto por coronavirus | Foto: María Ibarra

Con un evento cívico fue como el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Emmett Soto Grave, celebraron el 105 aniversario de la Municipalización de Escuinapa. En donde efectuaron un acto solidario en honor a las personas que han muerto por esta enfermedad.

Eneyda Janeth Zamora, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, fue quien dio voz al mensaje de aliento a las familias que han perdido a un familiar a consecuencia de este virus y quien solicitó un minuto de silencio en honor a los fallecidos de covid-19.

“Hemos perdido personalidades importantes en nuestro municipio, familiares, amigos, amigas, personal de la salud, maestros y por toda la ciudadanía que ha perdido la vida durante esta pandemia por covid-19, les pido a nombre de nuestro Ayuntamiento un minuto de silencio”, dijo la funcionaria.

Los cohetes se escucharon en lo alto del cielo, la bandera fue colocada a toda asta en señal de que Escuinapa está de fiesta, por ser un municipio autónomo e independiente.

En su mensaje, el presidente municipal, lamentó que la pandemia por coronavirus, haya generado la suspensión de todos los eventos tradicionales con los que se festeja cada 7 de septiembre, la Municipalización de Escuinapa, hizo hincapié que en el municipio no se puede bajar la guardia, ya que han muerto muchos escuinapenses por esta enfermedad, por lo que invitó a la población a seguirse cuidando y mantener activas las medidas preventivas.

“Es muy atípico el evento que se llevó a cabo, en más de cien años que en el mundo no ocurría una tragedia en términos médicos; nos vemos obligado hacer eventos de este tipo con poca gente, no como estábamos acostumbrados, cumplimos 105 años como municipio, hay mucho que festejar, pero lamentablemente no se puede hacer, lamentablemente han muerto muchos escuinapenses debido al coronavirus y todavía no podemos bajar la guardia porque la enfermedad aun no cede”, comentó durante su discurso en este evento cívico.