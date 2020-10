Pandemia repercute en demanda de trailéres park en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Una situación crítica atraviesan los tráileres park, tras la posibilidad de que no registren reservaciones para el periodo vacacional de invierno a raíz de la pandemia del coronavirus.

Felipe Benítez, encargado del tráiler park Las Jaibas, de avenida Cerritos, señaló que para que el turismo, que demanda el servicio que brindan los predios de alojamiento, tiene que ver con la apertura de la frontera, que hasta ayer no había una fecha por parte del gobierno de Estados Unidos.

Desde febrero, un mes antes que se registrara la contingencia sanitaria en México, aseveró, el negocio a su cargo fue abandonado por visitantes de origen estadounidense y canadiense, luego que se enteraran de la situación de salud y desde entonces el lugar se encuentra solo.

De hecho, aquí se me quedó una persona que ya no pudo regresarse en el momento y no fue hasta en el mes de junio cuando pudo ingresar de nuevo a su país, Estados Unidos