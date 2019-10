Panteones de San Ignacio, casi listos para el Día de Muertos

San Ignacio.- Un ochenta por ciento de avance presentan los trabajos de limpieza de los panteones de las principales sindicaturas del municipio y la cabecera municipal, indicó el director de Aseo y Limpia, David Bastidas.

El funcionario señaló que estos son los ubicados en Estación Dimas, Piaxtla, Coyotitán y la cabecera municipal, que son los que presentan más visitantes, añadiendo que estos contaran con el servicio de agua potable para que los deudos puedan realizar sus actividades sin problema.

De momento se puede ver personas remozando las tumbas para ese día, algunas ya colocan flores y veladoras, quizá porque ese día no podrán estar presentes.

El funcionario añadió qué, el resto de los camposantos están siendo limpiados con el apoyo de los síndicos y comisarios. Así mismo los caminos de acceso a los mismos ya fueron rehabilitados.

Por su parte el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Alberto Castro Peña, añadió que ya se encuentra listo el operativo de para estos días, tomando en cuenta que el día de muertos cae en día viernes, por lo que se espera que las personas aprovechen el fin de semana para quedarse en el municipio.

Foto: Yolanda Tenorio

En funcionario indicó que ya se encuentran coordinados con otras corporaciones como Policía Estatal Preventiva, Fiscalía, Federal de Caminos y 110 batallón, debido a que son días de demasiada asistencia y tráfico por las carretera federal y estatal, para prestar auxilio a quienes lo requieran.

Además Castro Peña mencionó que habrá recorridos constantes en todos los camposantos del municipio, en donde ya se tienen delineados los cajones de estacionamiento para evitar que obstruyan la vialidad para que en caso de cualquier evento haya salidas de emergencia.

Foto: Yolanda Tenorio

“Afortunadamente el municipio se encuentra en calma, lo que facilita que podamos realizar nuestro trabajo de una manera más efectiva, ahora los rondines son más completos y constantes porque contamos con más elementos, más unidades que se encuentran es perfectas condiciones, no batallamos con el combustible ni con la alimentación de los policías, eso sirve de aliciente para que nuestros elementos trabajen con más ganas, y se lo agradecemos al alcalde Iván Ernesto Báez, pues ha puesto mucha atención al tema de seguridad, pero no por que no haya índices de violencia, vamos a descuidar la vigilancia”, puntualizó Castro Peña.