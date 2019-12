Paran labores trabajadores de la JUMAPARS

El Rosario.- Trabajadores de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Rosario (JUMAPARS) pararon labores en día de hoy, ya que exigen el pago de aguinaldo que dicen no les ha pagado hasta este viernes.

Señaló que son en total 26 trabajadores sindicalizados y aparte de confianza que están afectados, y aunque las autoridades les dicen que ya está depositado, no se ve reflejado en sus cuentas bancarias.

José Bernardo García, Secretario de Trabajo, comentó que hablaron con el contador y les dijo que ya está depositado y que hasta este sábado se verá reflejado, pero dijo, en común acuerdo todos decidieron realizar este paro de labores, pues el aguinaldo debería estar desde el día 15 de este mes, además de que cada año es el mismo problema.

Explicó que en su contrato colectivo viene que para el día 15 de diciembre debería estar el pago, por lo que al excederse de esta fecha ya es una violación a su contrato colectivo, además de otras violaciones como prima vacacionales, uniformes entre otras cosas.

Agregó que ellos como trabajadores han sido accesibles con la situación económica de la JUMAPARS, pero no hemos tenido resultados a favor.

El secretario de trabajo detalló que algunos faltaron a este paro pero la mayoría se hicieron presentes y mañana acudirán también los que se encargan de los bombeos de los ranchos, para de no verse reflejado el pago ver qué van hacer.

De igual forma dijo que ayer acudieron a platicar con el alcalde municipal, Manuel Pineda, quien les advirtió que si hacían el paro les rebajaría el día, de igual forma señaló que la gerenta de agua potable, Rosa María Ruiz les dijo que les levantaría un acta, lo que considero injusto ya que ellos solo exigen que se respeten sus derechos.

"Yo entiendo la situación de la gerenta pues así esté muy capacitados el problema es que aquí la gente no quiere pagar el agua y es por eso que nos encontramos con este problema cada que se presenta esto de los aguinaldos". Dijo José Bernardo.

Advirtieron que de no pagarles el aguinaldo seguirían las manifestaciones, pues la gente está en su lucha, ya que necesitan el dinero.

Que ya se depósito

La gerenta de la JUMAPARS recalcó que el aguinaldo se les depósito el día de hoy pero este no se les ha reflejado, lo que ocasionó que los trabajadores no saliera a laborar.

Recalcó que el aunque el contrato colectivo marca el día 15 como último día de pagos, los acuerdos que se llevaron con los dirigentes es que se pagaría hasta el día 20 y así Es hizo.

Comentó que no desistieron al paro aún cuando se les comprobó que se les había pagado.

Subrayó que el dinero ya está depositado pero en el banco ya ella no puede hacer nada. Detalló que no incurrió en ningún delito y calificó el actuar de los trabajadores como un capricho. Por lo que no descarto que se realice alguna acta o descuento del día a el trabajador.