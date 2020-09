Parar construcción del área gastronómica del mercado por falta de recursos en Escuinapa

Escuinapa.- De nueva cuenta los trabajos de construcción del área gastronómica del mercado Miguel Hidalgo en Escuinapa, se han detenido, por falta de recursos. El Municipio permanece en incertidumbre de que el Estado asigne los 2 millones de pesos que restan para concluir esta obra que se realiza desde 2018.

En un recorrido realizado por EL DEBATE, se constató que el área gastronómica permanece desolada, sin ninguna actividad y sin trabajadores que den continuidad a esta tan anhelada obra por los comerciantes que permanecen a la intemperie desde hace varios años en la explanada de la plazuela Ramón Corona, sorteando tempestades, lluvia, sol y altas temperaturas para buscar obtener el sustento de sus familias.

En entrevista, Emmett Soto Grave, presidente municipal informó que permanecen en incertidumbre por los recursos restantes que se necesitan para la culminación de esta obra, que asciende aproximadamente 2 millones, ya que en la última visita a Escuinapa del secretario de Economía informó que en estos momentos de crisis por la emergencia sanitaria de covid-19, no había recursos que dieran continuidad a la obra del mercado.

“Estuvo el secretario de Economía de visita en Escuinapa hace algunas semanas e informó de manera extraoficial que ya no había dinero por la crisis que se vive en el país por el covid-19; pero una semana antes de que viniera el secretario de Economía en el Estado me reuní con el secretario de Obras Públicas y me decía que el mercado iba para adelante, entonces yo tengo fe y esperanza que el mercado se culmine pronto, antes de que salga este año”, explicó Soto Grave.

Interior del mercado en Escuinapa. Foto: EL DEBATE

Dijo que saben que los recursos económicos están complicados, por el tema de covid-19, pero que ya es poco el recurso que hace falta para culminar esta obra, ya que al parecer y según la información que él mandatario posee se requiere únicamente de 2 millones de pesos, ya que se tiene un avance del 70 por ciento.