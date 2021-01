Participa alcalde de Escuinapa en asambleas informativas del Químico Benítez

Escuinapa.- Pese a los problemas que enfrenta el municipio como lo es la falta de agua potable, el endeudamiento con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la deficiencia de recursos para garantizar los servicios públicos a los escuinapenses, Emmett Soto Grave, presidente municipal deja sus labor para asistir en horarios laborales a eventos políticos en apoyo a Luis Guillermo Benítez Torres.

El mandatario escuinapense ha manifestado públicamente su apoyo total para su homologo el presidente municipal de Mazatlán, quien tiene interés por contender a la gubernatura de Sinaloa y que su partido Morena lo ha relegado, al asignar a Rubén Rocha Moya como el candidato oficial.

Ante esta designación efectuada en las últimas horas del 2020, Benítez Torres se ha enfocado en manifestar su desacuerdo a esta designación hecha por Morena a nivel nacional.

Su primera acción para manifestar su inconformidad fue el pasado 31 de diciembre, al ofrecer una conferencia de prensa, en donde fue acompañado por su equipo más cercano en donde apareció e hizo presencia el mandatario escuinapense, Emmett Soto, pese a que era horario laboral y en su municipio se enfrentaban a un problema muy fuerte, al tener suspendido el servicio de energía eléctrica en los acueductos Baluarte-Escuinapa y Apoderado-Teacapán, por un adeudo de más de 8 millones de pesos que enfrenta Jumapae con CFE.

El pasado 10 de enero, Emmett Soto volvió aparecer a lado del Químico Benítez en esta ocasión en el municipio de El Rosario, ante la militancia morenista para realizar una asamblea informativa sobre la designación del candidato a gobernador por Morena.

“El Químico Benítez ha sido uno de los hombres más cercanos al presidente de la república, fue quien inició ese proyecto transformador de lo que hoy es Morena, quienes estamos presentes y ausentes sabemos que de la mano de Andrés Manuel el Químico Benítez fue el primero en poner el ladrillo en el estado para ver ese proceso transformador en Sinaloa”, dijo durante su participación Soto Grave.

Estas asamblea informativas se están realizando a lo largo y ancho en Sinaloa, tienen una misión fundamental que informar a los ciudadanos con la verdad y transparencia de lo que está pasando en nuestro país y en Sinaloa.

“Viene un proceso electoral por eso es importante decirles que quien tiene la calidad moral y representación en el estado de Sinaloa como el fundador de Morena es el Químico Benítez, quien es el que tiene la calidad moral para guiarnos y unirnos para que a Sinaloa llegue la cuarta transformación, ya que los presidentes que gobernamos en Sinaloa somos diferentes, que trabajamos bajo los ideales de Andrés Manuel que es no robar, no mentir y no traicionar al pueblo que son los legados que nos ha inculcado nuestro presidente y estamos trabajando de esa manera”, expresó el alcalde de Escuinapa.

Durante su participación, Químico Benítez resaltó su cercanía con López Obrador y su manera de sacrificarse para gobernar su municipio y denunció ser víctima de gente externa que se ha inmerso en Morena.

“Conocí al presidente (AMLO) en 2005 cuando quisieron desaforarlo para que no participará en las elecciones y eso mismo es lo que están haciendo con el Químico para que no participe en la gubernatura para Sinaloa, la gran diferencia que hay en 2005 y este 2021 es que los que nos golpean son esos oportunistas ajenos al movimiento que llegaron y se incrustaron en el poder y lo que hoy es Morena”, señaló.

Comentó que las asambleas se realizarán desde Choix hasta Escuinapa para informarles que es lo que pasa, porque no permitirán que esté una persona que no garantiza el triunfo en Sinaloa y que no conoce el sentir del pueblo.

“Estamos preparados para hacer de Sinaloa el mejor estado, yo los invito a no rendirse y seguir luchando, necesitamos sacar a esa gente corrupta que se incrustó en el partido que queremos que el pueblo decida, vamos a estar informándoles ya platique con todos los actores políticos del partido, inclusive con Rocha y si no me dan una respuesta positiva nos vamos por la libre, si empezamos este movimiento sin ni un peso, si logramos hacer llegar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia que es el mayor ejemplo. Lamentablemente Morena se quedó chiquito ante la grandeza de nuestro presidente”, puntualizó.