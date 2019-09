Pasajeros se quejan del mal servicio de los chóferes en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Los pasajeros a bordo de camiones urbanos de Águilas del Pacífico se quejan del mal servicio de los chóferes, esto a que pierden mucho tiempo en las paradas y algunos manejan demasiado lento y con mal carácter, principalmente los de la ruta Hogar del Pescador.

Una de las afectadas comentó que ella tomó el camión en el mercado Pino Suárez ya que es el único que la deja cerca de su trabajo.

La mujer dijo que después de pagar y sentarse el conductor del camión duro parado diez minutos sin avanzar cuando está lo cuestionó el chófer le respondió que esperaba clientes y que si no le gustaba se podía bajar pero que no le regresaría el dinero.

Tras esta acción la mujer tomo el número de quejas y lo amenazó que llamaría y lo denunciaría pero este le respondió que de todos modos no les hacen nada.

Foto: Raúl Briones/EL DEBATE

Otro pasajero de nombre Fermín, expresó que tomó la ruta antes mencionada en la calle Luis Zúñiga, y que fue unos metros después por la avenida Juan Carrasco que el chófer del camión se paró a comprar tacos y seguido en una gasolinera perdiendo un tiempo de 15 minutos.

"Es la segunda vez que pasa, siempre es la misma con estos chóferes uno los denuncia al número de quejas y sugerencias y no les hacen nada, tratan muy mal a las personas de la tercera edad y a los estudiantes, y luego se quejan de que no hay pasajes y lo peor es que son de los nuevos con aires acondicionados y no los prenden", dijo Fermín.

Juan Zatarain Velarde, presidente de autotransportes Águilas del Pacífico, lamenta la situación que pasaron estos usuarios de camión.

Comentó que en la parada del mercado Pino Suárez, el chófer del camión tiene como permiso un minuto para esperar pasaje después de ese tiempo tiene que seguir con su ruta.

Lo de la parada de tacos no la entiendo, tienen prohibido mientras traigan pasaje pararse a hacer ese tipo de acciones, con el tema de que también se paró en un gasolinera está queja es un poco más entendible debido a que pudo a verlo hecho para checar la unidad, dijo Juan Zatarain.

El líder del sindicato de camiones dio para los pasajeros de transporte urbano el número 6692-40-28-34 el cual es el teléfono directo de la oficina y WhatsApp en cual pueden mandar la queja al instante y con una foto para identificar al chófer de dicha unidad.

También dijo que por el momento están manejando dos colores de boletos el azul que es para estudiantes y solamente se les cobra la mitad de un el pasaje y el estándar de color verde de precio normal.

"Todos los martes tenemos reunión para así sacar los pormenores de la semana, este martes la junta se tratara de esto y se hablará con todas la rutas, así mismo cuando se identifique al chófer de la queja se tomarán las medidas adecuadas para ver el tipo de sanción que se aplicará" finalizó Juan Zatarain.