Pasan horas de espera derechohabientes del Issste en Mazatlán para obtener incapacidad por Covid-19

Mazatlán, Sinaloa.- Derechohabientes de la clínica del ISSSTE ubicada en el Fovissste Playa Azul en Mazatlán, Sinaloa, denunciaron que pasan largas horas esperando por una incapacidad tras haber dado positivo en la prueba para SARS-CoV2, comúnmente llamado Covid-19.

Ante la presencia de El Debate en el área destinada para dar esta prestación dieron a conocer que algunas personas se encontraban esperando desde temprana hora del día y aún no habían sido atendidos a pesar que llevar resultados de la prueba realizada de manera particular en laboratorios privados y que les mencionaban que tenían que ser valorados por un médico de dicha institución de salud.

“Mire tenemos aquí algunos desde el día sábado, yo soy directora de una escuela primaria y me hice una prueba rápida y salí positiva, me dijeron que esa prueba no era válida y me hice otra y a pesar de eso aún no me han atendido, estoy aquí esperando que me atienda la directora y nada, como le comento imagínese que vaya a la escuela, haría un contagiadero”, mencionó una directora de un plantel educativo de nivel primaria.

En el lugar se pudo verificar que en verdad sí había algunas 15 a 20 personas y mencionaron que algunos tenían desde las 13:00 horas esperando ser atendidos para recibir su incapacidad por haber dado positivo a Covid-19.

“Nombre fíjese tuve que pagar 500 pesos para hacerme la prueba, y aparte nos hacen esperar aquí, estoy desde la una de la tarde y hasta ahorita no me han atendido que ya son casi las siete de la tarde, y aparte que tenemos que esperar para ser valorados por un médico, y pues uno trae los síntomas y no se fijan en eso”, comentó una persona del sexo masculino.

Otro de los derechohabientes comentó que el estaba desde las ocho de la mañana y estaban atendiendo primero a las personas que llegaron apenas unas horas antes y que a las personas de la mañana no las atendían.