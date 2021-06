Patronato de Bomberos Voluntarios de Escuinapa permanece sin fundamento legal

Sinaloa.- El patronato de Bomberos Voluntarios permanece sin fundamento legal que los acredite a desempeñar su función en esta corporación de rescate y son los antiguos encargados quienes siguen desempeñando su cargo como presidente y tesorero para que se puedan aplicar los recursos.

Andrés Rodríguez Hernández, quien renunciará a su cargo como presidente del patronato de Bomberos Voluntarios de Escuinapa, Sinaloa, informó que actualmente prevalece un total desinterés de parte del Gobierno Municipal por esta corporación que trabaja por el bienestar de los escuinapenses.

Señaló que lamentablemente hay un desinterés, el patronato actual no rinde cuentas y no dice nada, esto va a pegar al interior de la corporación, no hay motivación pese a la importancia que ellos tienen para Escuinapa.

Nosotros aceptamos el cambio de patronato porque nos vimos obligados a renunciar, por el nulo apoyo de parte del Gobierno Municipal, fueron ocho meses que buscamos tener un acercamiento con el presidente municipal y nunca nos recibió. Varios elementos se enfermaron de Covid-19 y tuve que pagar yo para que los atendieran y cuando vimos que no éramos del gusto del presidente decidimos retirarnos”, señaló.

Mencionó que actualmente el estatus del nuevo patronato de Bomberos Voluntarios, no cuenta con ningún fundamento legal que les permita ejercer su función, por lo que él y Ángel Morales, siguen desempeñándose como presidente y tesorero, ya que sus firmas son las que permanecen vigentes.

“Nos tocó entregar el patronato, toda la administración al nuevo que se constituyó, pero hasta la fecha no se ha hecho ningún movimiento legal y nosotros seguimos siendo los responsables de otorgar las firmas, del banco y de todos los movimientos que se hagan porque no ha cambiado el patronato seguimos asumiendo el papel de presidente y tesorero”, explicó

Dijo que hasta el momento no han hecho nada, que ellos siguen firmando los cheques y siguen checando las finanzas, todo está bien, no hay ningún problema.

“Los recursos se están aplicando, nosotros por medio del tesorero se checan las facturas y los gastos, nosotros ahí no tenemos ninguna injerencia, ellos están aplicando el recurso para el desarrollo y el avance de Bomberos Voluntarios de Escuinapa”, especificó.

Finalizó diciendo que el gobierno de Emmett Soto le queda a deber a Bomberos Voluntarios de Escuinapa porque hubo muchas promesas que pregonaba, que era el presidente amigo de bomberos, que les construiría una estación de bomberos y nada, cero trato, cero comunicación y todo cerrado.

Se tenía la promesa por parte del alcalde la donación de un terreno para bomberos, incluso se le entregó el proyecto arquitectónico para empezar a trabajar.

