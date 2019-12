Patronato vislumbra un 2020 incierto para Bomberos Voluntarios de Escuinapa

Escuinapa.- Un 2020 incierto para Bomberos Voluntarios es como vislumbra su Patronato, ya que están a pocos días de abandonar el terreno en donde actualmente permanece la corporación y no cuentan con un espacio en donde brindarles refugio a los elementos y el equipamiento que brinda apoyo a los escuinapenses las 24 horas del día, durante todos los días del año. Aunado a este problema se ha sumado la suspensión del recurso mensual que les brindaba el municipio.

Andrés Rodríguez Hernández, presidente del patronato de Bomberos Voluntarios de Escuinapa informó que el terreno ubicado en la calle Río Humaya, en la colonia Pueblo Nuevo fue prestado por el sindicato de taqueros del mercado, quienes ya han hecho la solicitud a la corporación para que desalojen el inmueble.

“Ese terreno lo tenemos en calidad de prestado, entre comillas porque les hemos aportado algunos recursos a la alianza del sindicato de taqueros del mercado, pero ya ha llegado el termino por el cual nos lo prestaron que es a finales de este diciembre”, explicó Rodríguez Hernández.

Mencionó que existe incertidumbre en los integrantes del patronato, ya que a escasos días de que culminé el 2019, no han logrado conseguir un espacio a donde se pueda reubicar esta corporación de emergencia.

“Ya estamos tomando cartas en el asunto, pero la realidad es que no sabemos qué hacer, porque no sabemos a dónde irnos, no hemos conseguido el local que se necesita, solo tenemos estos días para pensar que hacer o que acciones vamos a tomar para que esto no salga tan mal, porque tenemos el compromiso de atender bien a los bomberos”, mencionó.

Rodríguez Hernández dijo que existe la promesa por Emmett Soto Grave, presidente municipal de brindarles un terreno para Bomberos Escuinapa, pero hasta el momento no han podido hacer contacto con el mandatario.

“Hemos de recordar que el presidente municipal nos hizo una promesa de otorgarnos un terreno en la zona del Polideportivo, en la salida norte, y lo hemos buscado, pero no hemos tenido la suerte de contactarlo, platicamos con el secretario del Ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán, hace como diez días, pero no hemos tenido respuesta”, mencionó.

Hizo hincapié que el terreno que les ofreció el Gobierno Municipal es una buena opción, que ya han trabajado en la delimitación y se tiene un proyecto arquitectónico con su presupuesto de lo que les cuesta la construcción de una estación de bomberos.

“Yo hice todo el paquete del proyecto para la construcción de una estación de bomberos para Escuinapa con aproximado de 2 millones de pesos y se lo lleve al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador cuando vino a El Rosario, pero no hemos tenido respuesta positiva de parte del Gobierno Federal, un diputado local se ha ofrecido ayudarnos, pero primero queremos reunirnos con el presidente municipal”, explicó Rodríguez Hernández.

Refirió que aunado a la necesidad del terreno en donde reubicar la base de bomberos, se ha sumado la suspensión del recurso mensual que se les estaba brindado desde principios de 2019, por la ampliación de horarios a los negocios de venta de alcohol.

“Vislumbramos un panorama incierto para Bomberos Voluntarios de Escuinapa, actualmente solo contamos con el apoyo que el Gobierno del Estado nos brinda, ya que el apoyo que el municipio nos brindaba, en los últimos tres meses lo han frenado”, puntualizó el presidente del patronato de Bomberos Voluntarios de Escuinapa.