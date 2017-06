Pavimentación no fue pagada con recursos públicos

Mazatlán, Sinaloa.- Mientras el alcalde presume que las obra de pavimentación de la calle Álvaro Obregón, de la colonia Salvador Allende, se logró con recursos públicos, una de las vecinas lo desmintió y aseguró que desde la administración pasada, el recurso para ver lograda esta obra lo pagaron los vecinos de la zona.

Ante esto, el munícipe aseguró que los recursos los obtuvieron de lo que se recaudó del impuesto predial y declaró que desde que inició su gobierno no han recibido recursos de ciudadanos para pavimentar calles.

Durante la entrega de la obra, cuya inversión fue de un millón 560 mil pesos, la habitante Isabel Rodríguez solicitó el que se les informe sobre la continuación de esa vía, pues el lugar donde habitan se convierte en “coladera” de aguas sucias en temporada de lluvias.

Asimismo, Eulalio Silva Juárez aprovechó para exponer el interés que tiene por que la calle donde vive sea mejorada con pavimentación, pero los empleados de Bienestar Social no lo atienden.

“Me han puesto muchas trabas. Fui con la licenciada Blanca Sánchez (directora de Bienestar Social) y me dijo que cualquier cosa que no me gustara que acudiera personalmente con ella.”