Pedirán al ‘Químico’ cuentas claras del reparto de apoyo en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- La síndica procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, declaró que el Ayuntamiento de Mazatlán no ha comprobado los gastos que se realizan ante la pandemia.

Señaló que ya han solicitado la comprobación al tesorero, José Javier Alarcón, pero hasta ayer no había respondido.

La funcionaria desconoce el motivo por el cual Tesorería no ha querido esclarecer la información real del origen de los recursos para los apoyos entregados por la contingencia sanitaria.

Bojórquez Mascareño, busca la transparencia para informarle también a la sociedad.

Es algo que no me pueden negar porque me corresponde, comentó Mascareño Bojórquez.