"Peligro" en nueva área gastronómica del mercado en Escuinapa, denuncian locatarios

Sinaloa.- .- Como una “bomba de tiempo” calificaron los locatarios del mercado Miguel Hidalgo, en Escuinapa, Sinaloa, la nueva obra del área gastronómica que está a pocos días de ser inaugurada por la autoridad municipal y estatal; ya que las instalaciones son inseguras y no cuentan con los requerimientos para su apertura, ya que no se garantiza la seguridad y confort a los locatarios y comensales.

El medio día de este miércoles un grupo de locatarios se dieron cita en el nuevo edificio del mercado, en donde convocaron a la autoridad municipal, para hacer de manifiesto las irregularidades que ellos consideran son un peligro para quienes permanezcan en su interior y será un lugar que no será saludable, ya que el ingreso de aves será un gran problema.

Salvador Camacho Rodríguez, representante de los locatarios comentó que la inconformidad que prevalece entre los comerciantes del área gastronómica es que la obra que fue edificada, no cumple con los compromisos adquiridos con este sector.

“Las autoridades pueden inaugurar cuando ellos quieran, pero nosotros como locatarios no vamos a ocuparlo, si ya esperamos cinco años que no esperemos más tiempo, porque no llena los requisitos, ni la más mínima seguridad, porque en esta área habrá 42 tanques de gas y no dejaron los bajante para la conexión, por lo que tendrán que conectarse en el interior, lo que representa una bomba de tiempo”, señaló Camacho Rodríguez.

astronómicos fue que se dejaría la instalación lista para la conexión de cilindros de gas estacionarios en la parte superior del inmueble, así como la instalación de azulejo en los locales y la malla superior que impidiera que las aves ingresaran al lugar.

“Nuestra postura es que no vamos a aceptar esta obra hasta que nos las dejen en buenas condiciones, porque es un servicios para la ciudadanía y es una vergüenza que una construcción tan grande que costó más de 16 millones de pesos, nos la hayan dejado en estas condiciones”, expresó.

Irma Sánchez Fausto, comerciante dijo que una de las mayores exigencias que le ha hecho la Coordinación de Protección Civil en años pasados es que en los locales no deben tener tanques de gas, ya que se corre el riesgo de una fuga de gas que pudiera generar una explosión en esta zona que es muy frecuentada por la población.

“Todos los de las comidas tenemos tanque estacionarios y a ningún local nos dejaron el bajante del gas y Protección Civil nos regaña porque tenemos los tanques en el interior de los puestos y cómo le vamos hacer ahora”, señaló.

Dijo que la techumbre que hicieron no les servirá de nada, porque en temporada de lluvias se les va a meter el agua porque no pusieron protectores que impidan el ingreso de las aguas pluviales y que los pichones ingresen al mercado, por lo que estarán batallando con los animales que defequen cuando la gente este consumiendo en sus puestos.

Rosalía Guzmán López, encargada de Bienes Patrimoniales y Regulación del Comercio fue quien tuvo acercamiento con los locatarios para escuchar sus demandas y canalizarlas al área competente.