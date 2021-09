¡Peor es nada! Tras 15 días sin agua, racionan el suministro del servicio en colonias de Mazatlán

Sinaloa.- Luego de pasar 15 días sin una gota de agua potable en diversas colonias del puerto de Mazatlán, ayer se racionó el suministro de agua potable. Aunque no se abastece al 100 por ciento, los colonos se conforman con que salga por ratos el vital líquido.

Va y viene

En algunas colonias, el servicio de agua potable va y viene, como en la Flores Magón y en la Juárez. Los vecinos de ambos asentamientos tienen que estar atentos, en cuanto ven que llega el servicio, llenan todos sus recipientes, como pilas, cubetas y tambos, para almacenar el agua.

En la colonia Juárez hubo manifestación el pasado viernes y el siguiente día ya tenían agua potable.

En la colonia Montuosa gozan del vital líquido pero no todo el día, según los vecinos.

En la calle Ramón Corona es donde tienen más problemas.

Jesús González explicó que esto se debe a que se encuentran en una zona alta, y el suministro llega, pero no a su máxima capacidad.

Y como su hogar está en la loma, el agua a veces no llega. “Aquí en la colonia (Montuosa) el agua va y viene. Tuvimos un problema también con un tubo que se rompió, como todo el tiempo se rompen las tuberías aquí en Mazatlán, y en algunas partes sí llega bien, pero aquí es una zona alta, y como no tiene tanta presión, se me devuelve el agua”, explicó Jesús González. En el fraccionamiento Puerta del Sol, el servicio llegó el sábado pasado.

La producción

Mil 650 litros por segundo es el nivel de producción de agua potable alcanzada durante este sábado en la potabilizadora Los Horcones, a donde ya está llegando una mayor cantidad de agua rodada a través del canal que baja del dique 6, indicó Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, gerente general de Jumapam.

Esta cantidad, sumada a la producción de la potabilizadora Miravalles, significa una entrada de 2 mil 350 litros por segundo para satisfacer la demanda de los mazatlecos.