Mazatlán, Sinaloa.- Abusos de autoridad, agresión física y verbal, así como amenazas, denuncian habitantes de la colonia Dorados de Villa, que es lo que han recibido por parte de los agentes de la Policía Municipal, principalmente de los elementos de la patrulla 3716.

LAS AMENAZAS

Juana Osuna dijo que ella desconoce en qué trabaje su hijo, pues desde hace tiempo no vive con ella. “Si mi hijo anda mal, pues que lo metan a la cárcel, yo no estoy en contra de eso, al contrario”, comentó la señora.

Pero en lo que no está de acuerdo es que los agentes lleguen y, sin previo aviso, se metan a su domicilio para buscar a su hijo, pues según ellos, ella es quien lo tiene escondido.

“Pero eso no es lo peor, sino que también me amenazan, que en cualquier momento me lo van a dejar en la banqueta en una bolsa negra por ratero”, aseguró la señora.

La señora Amalia, hija de Juana, comentó que no se le hace justo que los policías hagan este tipo de acciones, pues su madre está enferma de diabetes y cada vez que ellos la amenazan la señora se pone mal. Agregando que no solo se han metido al domicilio sin permiso, sino que también en repetidas ocasiones los policías le dicen a la señora: “Cómo quisiera comerme una ratita”, haciendo alusión a su hermano, el Pelón.

Amalia dijo que ella se había comunicado con esta casa editorial para hacer esta denuncia ciudadana, ya que considera necesario que el alcalde municipal, Fernando Pucheta, se entere del tipo de elementos que vigilan el puerto.

Foto ilustrativa EL DEBATE

“Lejos de sentirnos seguros, nos sentimos temerosos, pues ni a la banqueta pueden salir mis hijos, porque un día uno de ellos iba llegando y se paró ahí afuera, justo en el momento que los policías iban pasando, y sin ningún motivo se lo llevaron detenido”.

Las afectadas también comentaron que todos los integrantes de la familia son amedrentados para sacarles cualquier tipo de información que los ayude a localizar al Pelón. Que incluso un día también se llevaron a Joaquín, un integrante más de su familia, para golpearlo, pero que el abuso fue mayor, pues el señor no se encuentra con buen estado mental.

Tras ser cuestionada si ya habían hecho alguna denuncia, ambas mujeres dijeron que no, pues no creían que les hicieran caso.

MAL EJEMPLO

Las féminas no solo aprovecharon para hacer las denuncias de los abusos de los policías, sino que también aseguraron que los agentes se ponen a consumir bebidas alcohólicas en horario de trabajo; pero, esto no es exclusivo de los que patrullan en la unidad 3716, esta actividad la hacen todos los agentes que resguardan ese sector.