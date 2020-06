Personal de salud en Escuinapa recibe amenazas ante muerte de paciente

Escuinapa.- Una persona falleció la tarde del viernes en el hospital general al presentar problemas respiratorios y familiares amenazaron de muerte al personal médico que lo atendía, por lo que a partir de este sábado las instalaciones de esta institución de salud serán resguardadas por elementos de la Guardia Nacional y Policías Municipales.

Wilfrido Alonso Delgado Pardo, director del hospital general informó que durante la tarde de este viernes se registró el deceso de una persona que presentó insuficiencia respiratoria, (por posible Covid-19) y que lamentablemente sus familiares efectuaron amenazas en contra del personal de salud que lo atendió.

“Lo que esta pasado es que hay personas que no quieren creer que el Covid-19 existe y no están aceptado que le hagamos lo necesario a los pacientes con este problema a quienes se requiere pasarle el medicamento, entubación y ponerles un ventilador. Y en este caso no quisieron aceptar la atención medica para intentar salvarles la vida, por lo que lamentablemente falleció al presentar un paro respiratorio”, explicó el médico.

Te puede interesar:

Instituciones bancarias zonas de riesgo de contagios de Covid-19 en Escuinapa

Explicó que la persona fallecida ya lo había llevado al seguro social el jueves y la familia no aceptó el traslado, por lo que optaron por llevarlo al hospital general pero ya en muy malas condiciones, procediendo de manera inmediata a ponerle oxigeno y se canalizó, pero en ese momento empezaron amenazar de muerte al personal de salud.

“El señor ya estaba en muy malas condiciones, la saturación de oxigeno estaba muy baja y los familiares todavía no aceptaban la atención, pero duraron más de 24 horas en brindarles atención médica y cuando quisieron que se atendiera, ya era demasiado tarde, porque entró en paro respiratorio y falleció”, lamentó.

Te puede interesar:

Una pareja derrapa en su motocicleta sobre la carretera Escuinapa-Teacapán

Delgado Pardo dijo que no es la primera vez que ocurre estas amenazas al personal de salud, desde que empezó la pandemia toda la gente se rehúsa a ingresar al área de Covid-19 y muchas veces la gente no acepta el tratamiento y se va a su casa y la situaciones se complican.

“Decirle a la población que a pesar de estas amenazas y agresiones el personal de salud, seguirán firme realizando su labor que es el de salvar vidas, a las personas que sí acepten la atención. Es preocupante la situación que se está viviendo en Escuinapa, porque las cifras de contagiados aumento drásticamente”, expresó con gran preocupación el director del hospital general.

Dijo que ante esta situación han tenido que hacer la solicitud formal a las autoridades, para que se les brinde apoyo para resguardar la seguridad del personal médico que laboran en esta institución de salud, que lo único que ha hecho a lo largo de la historia de Escuinapa ha sido salvar vidas.

“En otros estados hasta han quemado hospitales, han golpeado a médicos y queremos evitar que en Escuinapa esto pueda suceder, por lo que hemos hecho la solicitud a las autoridades policiacas para que nos brinden apoyo para resguardar la seguridad de nuestro personal”, mencionó.

Finalizó diciendo que esta situación se ha complicado y sigue creciendo, porque la población desgraciadamente no ha atendido las recomendaciones para evitar contagiarse de esta enfermedad, por lo que reiteró el llamado a los escuinapenses a cuidarse.