Personal sindicalizado se manifiesta en Jurisdicción Sanitaria Número 6 en Escuinapa, Sinaloa

Escuinapa, Sinaloa.- Personal sindicalizado de la área de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria Número 6, pararon labores para manifestar su inconformidad laboral, en donde denunciaron equipamiento en mal estado, y la designación arbitraria de contratos.

Aunado a está denuncia, los trabajadores solicitan la intervención de la autoridad estatal para que se realice la destitución del jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 6 de Escuinapa y El Rosario, a quien señala de malos tratos y el desinterés de tener un acercamiento con el personal sindicalizado para el buen funcionamiento de esta área.

Gilberto Martínez Arangure, delegado sindical de vectores en Escuinapa informó que decidieron tomar estás acciones para hacer saber los problemas que se viven al interior de la Jurisdicción Sanitaria Número 6 y que las autoridades tomen las acciones correspondientes.

Leer más: ¡Servicios médicos gratuitos! Inaugura alcaldesa llegada de Doctor Vagón a Elota, Sinaloa

"Esta es una manifestación de brazos caídos, estamos pidiendo que los vehículos estén en buen estado, ya que el día miércoles fuimos a la Islas del Bosque y apenas llegamos y también estamos pidiendo el equipamiento como computadoras ya que están en mal estado", puntualizó el líder sindical.

Dijo que también están pidiendo que Cuauhtémoc Yzabal González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 6 respete los acuerdos tomados con el sindicato, ya que hace días se dio el caso de un contrato que se les pasaría al sindicato, pero no fue así fue un contrato que designó él.

"Estamos pidiendo la destitución del jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 6, porque no nos ha dado un buen trato, conmigo como líder sindical no ha querido recibirme para hablar y aparte me dijo que nos daría el apoyo para realizar ningún trámite", indicó.

Martínez Arangure añadió que si este viernes, las autoridades estatales no les dan respuesta favorable volverán a manifestarse en los próximos días.

Cuauhtémoc Yzabal González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 6 explicó que el presupuesto para el mantenimiento de los vehículos apenas está llegando, se realiza en estas fechas todos los años el mantenimiento de las unidades.

Comentó que en mantenimiento permanecen dos vehículos que están siendo pintados y rotulados para la representatividad y el buen uso de ellos.

"En la situación de los contratos, ese contrato es de una persona que lo renunció, yo lo único que hice fue recibir un acuerdo entre el secretario del sindicato y la anterior jefa de jurisdicción y la persona que solicitó el contrato. Ese acuerdo lo hicieron en Teacapán y cuando yo llego me platican sobre este acuerdo en el que estuvo de acuerdo el secretario general del sindicato en hacer este cambio con esta compañera de trabajo, yo lo único que hice fue decirles adelante", detalló.

Ante está situación Yzabal González dijo que ha solicitado la intervención de la autoridad, ya que este contrato fue designado por parte de la autoridad oficial, y él no tienen nada que ver en su asignación.

Leer más: Sin incidentes el primer día de Carnaval en Mazatlán, destaca Químico Benítez

"Yo a lo que vengo es a trabajar en los diferentes programas, lo que me interesa es la salud de los municipios de Escuinapa y El Rosario, esa es mi encomienda", concluyó Yzabal González.