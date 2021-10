Personas con capacidades diferentes de Mazatlán reciben sillas de ruedas

“Estos no son apoyos funcionales, son alas, porque realmente eso es tener un aparato funcional en buen estado para una persona con discapacidad. Lo integra a su familia, lo integra a sentirse productivo, activo”, expresó Peña Chico.

Mazatlán, Sinaloa.- Diversas instituciones como el Club Rotario Mazatlán Norte, Academy of Special Dreams y Rotary Club of Alhambra, en conjunto con el Sistema DIF Mazatlán y el Instituto de Cultura entregaron 25 sillas de ruedas a personas con capacidades diferentes, con el objetivo de beneficiar a las personas que son de escasos recursos.

