Personas con lepra se sienten discriminadas

Mazatlán.- Javier es vecino de una comunidad del municipio de Mazatlán que se mantiene en vigilancia por lepra.

La afección se la detectaron a tiempo, recibió el tratamiento gratuito y actualmente hace su vida normal, aunque sigue en vigilancia.

Discriminación

Pero recuerda que hace cinco años, cuando empezó con su problema de salud, fue señalado y discriminado por vecinos, personal de Salud y hasta por la familia. “Esto duele más que la misma enfermedad”, expresó.

Le pide a la ciudadanía que si presentan alguna manchita, que se haga una valoración para descartar la enfermedad. Y en caso de resultar positivo, iniciar el tratamiento de inmediato.

Víctor Olivas/EL DEBATE

En el Día Mundial de Lucha contra la Lepra, personal de Salud y estudiantes de Cobaes participaron en un desfile para invitar a la ciudadanía a que se informe sobre esta afección.

A las 08:00 horas salió el contingente del Monumento al Pescador hacia el Centro de Salud.

En este trayecto repartieron folletos con datos sobre la lepra y su tratamiento.

Alma Velia Lizárraga, enfermera del programa, resaltó que se trabaja para acabar con la estigmatización y discriminación a los pacientes con esta enfermedad. Hoy tienen en tratamiento a 30 personas en la Jurisdicción 6.

En la zona rural detectaron cuatro y ocho en zona urbana, que reciben las medicinas de manera gratuita, y 19 siguen en vigilancia, algunos con dos y hasta cinco años.

Recomendación

Lizárraga pidió a la población estar muy pendientes de cualquier cambio en la piel. Una manchita donde no suda, no sale vello, se toca y no hay sensibilidad, podría indicar que es lepra. También si presenta una bolita.

En cualquiera de estos dos casos deben acudir al médico para ser valorados. La lepra es un una infección ocasionada por la bacteria Mycobacterium leprae.

Daña la piel y se puede presentar alrededor de los ojos, la nariz y los nervios periféricos. Los síntomas incluyen lesiones claras o rojas en la piel, sensibilidad reducida y entumecimiento en las manos y los pies. La enfermedad se puede curar en un plazo de entre seis y 12 meses, con un tratamiento compuesto por varios fármacos.