Pescadores amenazan con tomar Palacio Municipal tras ser ignorados

Escuinapa.- Pescadores amenazan con tomar Palacio Municipal al ser ignorados por el presidente municipal Emmett Soto Grave, presidente municipal y Edgar González Zatarain, diputado local al solicitar su apoyo de gestión al quedar fuera de los apoyos de Conapesca para la repoblación de los sistemas lagunares de Escuinapa.

Los pescadores esperaban al alcalde y al diputado para efectuar la conferencia de prensa que citaron en punto de las 8:00 horas, para fijar las medidas a realizar para ser escuchados por la instancia federal de Conapesca.

Ambas autoridades no asistieron, se les contactó via telefónica, descartando su asistencia a la congerencia, ya que el diputado aún estaba en Culiacán y posteriormente asistiría a una reunión en Catastro en El Rosario y al final atenderia a los pescadores. El alcalde no contestó via telefónica; Saúl Acosta Alemán, secretario del Ayuntamiento descartó la asistencia del mandatario quien acudiría a un evento con maestros y confirmó que tampoco mandaría representante.

Ante esta situación los pescadores manifestaron su descontento y amenazaron con tomar palacio municipal.

Los pescadores se quedaron esperando al alcade de Escuinapa, Emmett Soto Grave. Foto: María Ibarra

"Quiero decirles que invitamos al diputado Edgar que es el diputado de este distrito y el presidente de la Comisión de Pesca del Estado, así como al presidente municipal para pedirles a ellos que encabezaran la audiencia con el señor comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca Raúl Elenes Angulo para que reconsiderara el no estar incluidos dentro del programa de repoblación de larva de camarón, pero no vienen y nos deja mucho que pensar porque Escuinapa también es Sinaloa", expresó García Santos.

Comentó que las cooperativas ya han tomado la desición de tomar Palacio Municipal, ya que el presidente municipal tiene la obligación de apoyar al sector pesquero y gestione junto con el diputado una entrevista con el comisionado de Pesca, porque ha sido una discriminación para Escuinapa.

Juan Manuel Cortés Torres, presidente de la cooperativa Ceceista dijo que en días pasado tuvieron el acercamiento con el presidente municipal para plantear la necesidades del sector.

"Los maestros son más importante que nosotros eso tenemos que entenderlo pero no mandó a nadien de representante, la verdad duele y nos vuelve a dejar solos, el mismo nos esta convirtiendo en radicales de un derecho que nos pertenece como sector, participar en los proyectos de fomento y no lo están haciendo, un presidente municipal tiene todo toda la obligación de cumplir con su pueblo", criticó Cortés Torres.