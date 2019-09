Pescadores de El Caimanero deciden autovedarse

Rosario.- Aunque la fecha oficial para el levantamiento de la veda en los sistemas estuarinos y lagunarios del sur de Sinaloa es el 24 de septiembre, en la zona de El Caimanero han decidido autovedarse 20 días más para que el camarón alcance un tamaño costeable, informó Ramón Rojas Quintero, encargado de asuntos pesqueros del municipio del Rosario.

Dijo que ayer se juntaron las 16 cooperativas que conforma el sistema lagunar de El Caimanero y de forma unánime decidieron esperar para empezar a pescar, por lo que el próximo lunes acudirán dos representantes de la Federación y los presidentes de las cooperativas a la oficinas de Conapesca para llevar un oficio y hacerles saber que se quieren autovedar hasta el 10 de octubre, a pesar que la Federación del Huizache empiece a pescar el próximo martes.

El líder pesquero comentó que esto se debe a que se quiere que la larva que se sembró en la laguna alcance un crecimiento que sea redituable, pues de lo contrario quedará muy chica, ya que la última que se sembró fue el 2 de agosto y apenas tiene un peso aproximado de 6 gramos.

Señaló que estiman que por semana, el camarón de la última siembra pueda aumentar de peso 2 gramos y medio, por lo que en 20 días, que son prácticamente tres semanas, el peso del crustáceo andaría entre 12 y 13 gramos, producto que ya se puede sacar de la laguna.

“Estuvimos analizando y la talla chica es la que predomina. No tiene caso que entremos el 24, si iniciamos ese día es para puro tronar, porque la repoblación no se verá reflejada y no sabremos si con la siembra de larva hubo o no beneficio.”

Aunque en un principio no se veía camarón, en los últimos días se ha notado su presencia. Pudiera ser que anteriormente no se había observado debido a que este estaba muy chico.

Además, la entrada de agua dulce a la laguna también ha beneficiado la reproducción, por lo que considera que si se le da el tiempo, puede ser una temporada buena o regular en cuanto a producción.

Señalan que han visto abundante camarón en la laguna de El Caimanero, por ello se autovedarán por 20 días para obtener mejores resultados en la producción pesquera.

La siembra de larvas de camarón en el sistema lagunario podría traer buenos resultados a los pescadores esta temporada. El año pasado fue catastrófica y apenas obtuvieron el dinero de la inversión.