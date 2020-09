Pescadores de Mazatlán, ruegan por el apoyo al combustible pesquero

Mazatlán, Sinaloa.- Los pescadores de altamar ruegan a las autoridades federales para que apoye con el subsidio del diesel marino.

Los hombres de mar lamentan la situación por la que atraviesan, pues algunos de sus compañeros se quedarán en tierra y no tendrán empleo este año.

La peor crisis

Los trabajadores del sector de pesca aseguraron que este ha sido un año en que han padecido las peores crisis.

Las familias se quedarán sin un sustento, además, muchos jóvenes se quedarían sin estudiar, pues los padres solventan los gastos académicos de sus hijos de preparatoria y universidad.

Los pescadores reprocharon al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues considera que los trabajadores del mar son ricos.

Exhortan a AMLO a que asista al muelle para que pueda constatar las condiciones en las que se encuentran las calles y las necesidades que tienen junto con las mujeres de las maquiladoras, y que recuerde su frase, “Primero los pobres”.

Si no hay empleo empezarán a vandalizar, Alfredo Lim, pescador

Alfredo Lim, pescador. Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

Creo que se van a quedar muchos barcos amarrados este año. Aquí se escuchan puros lamentos y preocupaciones, porque hay cosas que se tienen que pagar, como el agua, luz, la renta y más ahora con la contingencia sanitaria.

La verdad ya está muy olvidado el sector pesquero, ya no reditúa ni costea la pesca como antes.

Apenas sale para pagar las deudas, y si sacamos poco, menos nos pagan a nosotros.

Los pescadores que saben realizar otra cosa, en eso se emplearán, porque aquí ya no habrá trabajo.

El que no, lo van a orillar a llevarse por un mal camino, porque tienen que mantener a las familias.

Es lamentable todo lo que está pasando. A eso está orillando el gobierno, a vandalizar. Ellos parece que no saben que aquí en verdad hay necesidades.

Todavía tenemos la esperanza de que el gobierno recapacite y pueda colaborar con la causa, pero tiene que ser rápido porque ya no hay tiempo.

Hay barcos que no han hecho ninguna mejora, y si hay apoyos, no van a alcanzar, el avituallamiento lleva muchos días.

Si le va bien a la pesca nos va bien a todos, Ramón Rubio, Soldador

Ramón Rubio, Soldador. Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

A lo que se escucha, va a salir solo el 50 por ciento de los barcos, lo cual pone muy difícil todo.

Muchos pescadores se van a quedar sin trabajo y cómo van a mantener a la familia.

Está crítica la cosa, la pandemia aumentó más la crisis. Yo tuve trabajo de soldador y también me quedé como velador.

Este año la hemos visto muy difícil. Los pescadores están llorando, porque esperaban su trabajo, y lo peor es que algunos no saben hacer otra cosa.

Muchos tienen toda su vida de pescadores, entonces, si no van a pescar, ya no van a tener otra cosa en qué emplearse.

Como yo soy soldador no me llegó el apoyo de Bienpesca, y salió peor, a muchos les dieron ese apoyo de 7 mil 600 y ni eran pescadores, muchos compañeros no salieron beneficiados.

Cuando los otros iban a hacer colas para cobrar su dinerito, nos decían que veían a gente desconocida, porque la mayoría de los pescadores se conocen.

Esperemos que este año les vaya bien a los pescadores y saquen buenas capturas. Si les va bien a ellos, nos va bien a todos, porque de ahí nos pagan a nosotros.

La situación no es crítica, es critiquísima, Abelardo Mendoza, Pescador

Abelardo Mendoza, Pescador. Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

Está critiquísima la situación, el gobierno no quiere ayudar y nosotros solo vivimos de eso.

El gobierno cree que somos ricos, y está equivocado, si fuéramos ricos no nos partiríamos el lomo trabajando, porque esto es un trabajo de esfuerzo.

Tengo más de 30 años como pescador, y nunca me había tocado un año tan difícil como este, nunca había visto esto hasta ahora.

Nosotros sufrimos las consecuencias de las decisiones de las autoridades federales, porque a nosotros nos pagan por tonelada, entonces, si no hay apoyo para el combustible, cargaron muy poco porque también está muy caro.

Los compañeros que no saldrán a trabajar están muy mortificados, algunos tienen a sus hijos estudiando y si no tienen un empleo, pues tampoco van a tener para pagar los gastos de las escuelas.

Ya el martes se abre la veda y nosotros nunca vimos un apoyo de las autoridades. Es muy triste que no se valore todo el trabajo que realiza el sector pesquero.

Esperemos que a nosotros nos vaya bien en las capturas, también tenemos miedo porque este año no hubo vigilancia.