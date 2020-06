Pescadores de Mazatlán sienten un respiro en medio de la crisis por el Covid-19

Mazatlán, Sinaloa.- Los hombres del mar y las mujeres de las maquiladoras esperaban con ansias el programa de Empleo Temporal. Los hombres de mar señalaron que desde diciembre pasado se quedaron sin empleo.

Algunos decidieron trabajar en las áreas de jardinerías, obras y hasta en la venta de alimentos. Otros no han tenido fuentes de empleo debido a la pandemia.

Hay quienes señalaron que no fueron beneficiados con el apoyo del Bienpesca, a pesar de haberse registrado.

El respiro

Los trabajadores del mar sintieron un respiro con el apoyo del programa de Empleo Temporal.

Resaltaron que aunque no sea mucho el pago, se pueden mantener con lo poco que llegue. Esperan que después de que termine este, vuelvan a surgir programas de apoyo.

En total serán 11 jornales. La ayuda económica es de mil 355 pesos. Los trabajos de limpieza en muelles y esteros serán las principales actividades que realizan los pescadores.

Con la pandemia no teníamos trabajo, Jesús Ernesto Robles, pescador

Con la pandemia hemos dejado de capturar, no hay demanda de productos, no hay trabajo.

Este apoyo nos va a beneficiar mucho.

Esperemos que sigan llegando más programas porque no tenemos otra opción.

Ni modo que vayamos a robar.

El gobierno debe de buscar alternativas de apoyos, hay sectores que se encuentran abandonados.

Tengo ocho años como pescador y ahora más que nunca hemos visto mucha crisis. Solicité al secretario de Pesca para que nos ayude a realizar actividades de dragado.

Siempre estamos con la incertidumbre porque se inunda, siempre hay basura, y esperemos pronta respuesta.

Además, el secretario de Pesca, Sergio Torres, prometió despensas, y no solo una. Dijo que serían dos por familia.

Vamos a seguir atentos para que el Gobierno Estatal y Federal se den cuenta de que existimos.

A veces sentimos que el Gobierno Federal no ha cumplido con la promesa de apoyos para nosotros los pescadores, y todavía están a tiempo de recapacitar para apoyarnos.

Este apoyo es un respiro para nosotros, Saúl Velázquez, pescador

Yo soy segundo motorista del barco, tengo casi toda mi vida dedicándome a este oficio.

Es la primera vez que trabajo aquí. Muchos estamos parados desde el mes de diciembre.

Está bien este programa porque apoyan al pescador. Esto es un respiro para nosotros los pescadores.

Esperemos que este apoyo siga creciendo porque ya no sabíamos qué hacer.

Algunos de los compañeros tenemos que buscar préstamos y hasta que trabajamos pagamos.

Ya no nos queda nada de ganancia después de pagar, ahora menos, porque con la contingencia no sabemos qué va a pasar.

Estamos en incertidumbre porque desconocemos la fecha de inicio de la pesca.

Mi preocupación es que a esta edad nadie nos va a contratar en otro lugar, ya estamos acostumbrados a trabajar en el mar.

A veces nos sentimos decepcionados porque no hay mucho apoyo para nosotros. A mí no me llegó el apoyo del Bienpesca.

Dicen que les llegó a muchos que ni son pescadores, entonces, por ese lado nos sentimos desamparados y olvidados.

Confiamos en que el secretario luche por nosotros.

Nos urgen más apoyos del Gobierno Federal, Gerardo Gutiérrez, pescador

Para mí este programa está muy bueno. No nada más por el efecto de la pandemia que no podemos pescar. Con este programa vamos a tener trabajo. Nos habíamos sentido olvidados por el gobierno.

No hay negocio porque la enfermedad nos tiene con las manos amarradas.

Esperemos que nos lleguen apoyos buenos a los pescadores ribereños.

Los compañeros tienen familias qué mantener y se las han visto negras porque los hijos no quieren saber si hay dinero o no, ellos nomás piden, y es feo decirles que no hay dinero para comer.

Muchos no teníamos trabajo y este programa, aparte de darnos empleo, limpiamos los muelles y los esteros. Nos urgía limpiar el estero de El Infiernillo, estaba inundado de basura.

Estamos esperando que el Gobierno Federal se ponga las pilas y no nos deje con las manos vacías.

Nos urgen despensas y más apoyos económicos.

Lo que nosotros también esperamos es que todo vuelva a la normalidad para trabajar.

Estamos sin ingresos, de no ser por este Empleo Temporal, muchos ya estaríamos sin comer.

