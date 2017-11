Mazatlán, Sinaloa.- Pescadores de Playa Norte aún continúan en la zozobra de ser removidos por el municipio ante la falta de acuerdos concretos entre ambos aunque en días pasados el munícipe anunció que no se les movería.

"Queremos saber que nos soluciona, que nos va a decir, queremos saber que pasará con nosotros porque hay generaciones que tienen ahí más de 100 años, por eso veninos a platicar con el alcalde a ver que nos dice a acuerdos y que nos de propuestas", señaló Edgar Moya Acosta, presidente de la Cooperativa veteranos trucutrucu de Playa Norte.

Con la caída de precios en el sector pesquero, los hombres del mar esperan recuperarse en esta temporada navideña ante la expectativa de que las familias se acerquen a comprar sierra, pargo, cochito, mojarra y curbina ya que por día perciben 300 en ventas o a veces se regresan sin nada.

En total alrededor de 100 pescadores integran las cooperativas de Playa Norte.

Pescadores de Playa Norte aún continúan en la zozobra. FOTO: Nallely Medina

La Cooperativa veteranos trucutrucu de Playa Norte integra a 40 pescadores mientras que la cooperativa Amigos pescadores el resto.

Aunque el alcalde Fernando Pucheta anunció que no se les retiraría, los pescadores no tienen la certeza de que así sea ya que no han recibido algún documento o acuerdo formal que lo avale.

El director de obras públicas, Joel García Regalado, mencionó que la apertura de trabajos están a cargo de las constructoras que se encuentran con la introducción de iluminación en este punto.

Temen ser removidos ante la falta de acuerdos. FOTO: Nallely Medina

Añadió que se encuentran en avandes del 65% y asegura que si se contempló esta instalación eléctrica solo que por la premura de entregar las obras se realiza los trabajos hasta ahora.

Comentó que no fue una obra de última hora sino que el contratista si lo previó y los trabajos de alumbrados en las calles durarán tres semanas en varios puntos.

García Regalado dijo que en los andadores falta se coloquen las luminarias en estas calles, para terminar el sistema de alumbrado por lo que solo se trata de una canalización ya que el contratista dio estas condicionantes para comprometerse a entregar las calles a tiempo.