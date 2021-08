Pescadores de Playa Norte, en Mazatlán, resguardan sus embarcaciones ante el huracán Nora

Sinaloa.- Pescadores de la Playa Norte ya se encuentran resguardando sus embarcaciones ante la proximidad del huracán “Nora” en la zona sur de Sinaloa.

Son alrededor de unos 60 botes de los cuales sus propietarios se dedican a la pesca de temporada, tal es el caso en esta época que se dedican a la venta de pargo y cochito, algunas de ellas también ofrecen el servicio de paseos por la bahía del puerto de Mazatlán.

“Mire aunque parezca que estamos exagerando preferimos que nos digan que quedamos como tontos, pero es el único patrimonio que tenemos, nos hemos enterado a través de los sitios oficiales que se espera no tanto lluvia ni vientos sino que una marejada de unos 4 a 5 metros es por eso que preferimos amarrar las pangas, por sí o por sino, aunque nos digan que estamos locos”, comentó un pescador que se encontraba amarrando su embarcación al barandal del malecón en la zona de la Playa Norte.

A lo largo del malecón donde se ubican los pescadores de la Playa Norte se encuentran amarradas con lo que se pudo las lanchas para resguardarlas del Huracán “Nora” categoría 1.

“Nosotros ya tenemos mucha experiencia con este tipo de mal tiempo oiga, es por eso que sabemos más o menos como va a estar la situación, por eso ni salimos ahora a la pesca, sólo dos compañeros salieron, aunque aún por parte de la Capitanía de Puerto, no se ha cerrado a la navegación, pero con este tipo de fenómenos no se sabe como vayan avanzando, mejor por eso desde ahorita nos pusimos amarrar las pangas, el problema es que como no tenemos un sueldo, sino que ganamos conforme lo que pescamos pues ahí está lo canijo, ojalá y no venga tan fuerte como según dicen, por el bien de todos”, mencionó otro de los pescadores de la zona.

Con el apoyo de la tecnología informaron que ahora ellos mismos se encuentran monitoreando la trayectoria del fenómeno meteorológico y así pues evitan que salga algún compañero y pueda ocurrir alguna tragedia.

“Pues si mire, ahora con las aplicaciones que puedes descargar a los celulares y checando la página de la Conagua, pues estamos al pendiente de los malos tiempos y así evitamos que alguno de nosotros salga a pescar y con la posibilidad de que ya no regrese, así como ahorita allá en Acapulco que se encuentran desaparecidos seis pescadores, que salieron a la pesca y con lo del huracán se perdieron, por eso aquí estamos al pendiente de la trayectoria”, dio a conocer uno de los pescadores de Playa Norte.