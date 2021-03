Pescadores, en incertidumbre tras pésimo año de capturas en Mazatlán

Sinaloa.- En incertidumbre es como cierran las actividades de captura los hombres del mar en Mazatlán. Los pescadores señalaron que este año fue complicado para todos, pues la mitad de los barcos no salió a capturar, esto trajo severas consecuencias, como la falta de empleo.

Algunos son padres de familia y tienen hijos que están estudiando, desesperados ante la crisis han tenido que buscar otras fuentes de empleo, en el área de la construcción, agricultura, incluso han formado sus propios negocios.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Esperanza

Los hombres del mar esperan que el gobierno federal considere a su sector y por fin puedan ser beneficiados. Confían en que el próximo año se pueda apoyar con el subsidio al diesel marino.

Leer más: Se preparan palaperos a todo motor para vacaciones en Mazatlán

De no obtener apoyos del combustible, estiman que se pierdan más empleos, pues los armadores no quieren arriesgarse a perder. Aseguraron que el precio del diesel está elevado, algunas embarcaciones no han podido costear los viajes, pues invierten un millón de pesos y solo obtienen 700 mil pesos.

“A nosotros nos fue bien porque trabajamos”: Francisco Mejía, pescador

Este año nos fue regular en las capturas. Se esperaba más mercancía, eso sí, pero se logró mucho.

Estamos conscientes que los que pudimos trabajar en esta temporada corrimos con mucha suerte, porque otros compañeros se quedaron sin trabajo, mucho barco se quedó aquí amarrado. Nosotros siempre salimos a altamar con toda la fe pero a veces no se puede sacar adelante la tarea.

Había días que se veía poco camarón, y eso es lo que nosotros capturamos, el camarón. Ya prácticamente nos quedamos sin trabajo, ahora tenemos que pensar qué es lo que haremos para poder sacar adelante a nuestras familias.

Aunque sabemos que hay años peores, nosotros teníamos la esperanza de que este sería el año bueno, porque ya tenemos como dos o tres años con poco trabajo, hay muy poco producto y mucha competencia.

El diesel está muy caro, algunos armadores por eso no se animaron a salir, porque a veces no costea el viaje.

Hay esperanzas de que todo mejore, esperemos que el gobierno ya nos tome en cuenta, porque no queremos quedarnos sin empleo a causa de la crisis.

“Esperemos que se apoye con el diesel marino”: José Antonio López Mendoza, pescador

El cierre de la temporada estuvo mala. Los últimos 15 días no fue redituable la pesca. La pandemia nos afectó, además de la falta de apoyos del combustible.

El diesel está por los cielos y por eso los armadores tienen miedo, porque ya no está siendo costeable esta actividad. En comparación con otros años, este fue muy difícil.

Esperemos que las autoridades busquen los apoyos para el subsidio al diesel, porque si no, nosotros corremos el riesgo de quedarnos sin trabajo.

Esto es lo que nosotros sabemos hacer, no podemos hacer otras cosa porque nos hemos dedicado a la pesca de toda la vida.

Yo tengo hijos en la secundaria y en la universidad, y la verdad se pone la situación muy complicada, tenemos que sacar adelante a las familias. Muchos dicen que podemos subsistir con el apoyo de Bienpesca y eso no es cierto.

Te van a dar 5 o 6 mil pesos y eso sirve para comer un mes. Mejor preferimos a que nos apoyen con los trabajos seguros, que estos sí nos dan para mantener el hogar. Uno no pierde la fe de que por fin se apoye.

“Nunca había visto tanta crisis como hoy”: Nazario Rojo, pescador

Yo tengo toda una vida trabajando como pescador, más de 40 años, y en todo este tiempo no había visto la situación tan dura como en la actualidad. Ya se terminó la temporada y para algunos estuvo muy crítica.

Está muy difícil, imagínese que los armadores hagan una inversión de un millón de pesos y solo sacan 700 mil pesos; eso no les conviene.

Entonces, si el gobierno no apoya con el subsidio al diesel marino, corremos peligro de quedarnos sin trabajo, porque si no hay negocio, nosotros también vamos a ser los afectados, y eso es lo que no ven las autoridades.

Nosotros sabemos que hay temporadas buenas y malas. Los pescadores sabemos que salir a pescar es como echar una moneda al aire, nunca podemos saber como nos va a ir.

Leer más: Lugar en donde están aguas termales en Culiacán no es área protegida

Andan más de 500 pescadores como barrenderos porque no hubo mucho trabajo aquí, más de la mitad de los barcos se quedaron amarrados, no hubo negocio para ellos.

Nosotros tenemos la esperanza de que el gobierno federal por lo menos les rebaje el diesel, porque ese el principal lamento que tenemos.