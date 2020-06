Pescadores se quedaron sin recibir el apoyo del Bienpesca en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Los pescadores del Parque Bonfil señalaron que no todos han sido beneficiados con el apoyo de Bienpesca. Declararon que hay muchas personas desconocidas haciendo fila para recoger los 7 mil 200 pesos de ayuda.

Los hombres del mar lamentaron que desde finales de diciembre se encuentran sin empleo. Esto ha causado incertidumbre en todos los trabajadores, ya que se encuentran sin llevar el sustento a sus familias.

La esperanza

Los pescadores argumentaron que están agradecidos con el apoyo. Sin embargo, resaltaron que esa cantidad solo la reciben una vez al año, después tienen que sobrevivir con otros empleos.

Debido a la contingencia sanitaria, se encuentran sin trabajo. Exhortan a las autoridades a que destinen recursos para los sectores vulnerables, como lo es la pesca.

También esperan que dejen de beneficiar a quienes no son pescadores y “los metieron a las listas por dedazo”.

Todos necesitamos apoyo del gobierno, Salvador Chavarín, pescador

Salvador Chavarín, pescador. Foto: EL DEBATE

Estaba trabajando e hice todos los trámites. A mí si me llegó el apoyo según, pero me avisaron hasta las 05:00 de la tarde y la cita la tenía a las 10:00 de la mañana.

Ya lo hacen con la intención de no darnos nada. Ya no pude cobrar ese apoyo.

Tengo compañeros que no han recibido el apoyo. Creo que todos necesitamos una ayudita. Ahora con la contingencia, no podemos trabajar en ningún lado.

Deberían de avisar con tiempo si recibimos o no el apoyo. En la solicitud dice que eres pescador, nos preguntan por nuestras cooperativas.

No entiendo por qué les llega a las personas que ni siquiera se han subido a un barco.

Por lo menos deben darle a los que arreglan los barcos, como soldadores y los veladores, ellos todavía sí se merecen ese dinerito.

Todos andamos sin dinero, preocupados porque no tenemos para el sustento de la familia. Esperemos que el gobierno se tiente el corazón y ayude a las personas que realmente necesitamos los apoyos. Desde diciembre estamos amarrados, ya nos urge agarrar dinero.

No recibí el apoyo y me registré; es injusto, Armando Chávez, pescador

Armando Chávez, pescador. Foto: EL DEBATE

Desde un principio me registré, gasté, porque nos hacen sacar muchos papeles, copias, y resulta que no aparecí en el sistema.

Me siento desilusionado porque esperábamos con ansias este dinerito. Hay deudas que se tienen que pagar, hay que llevar despensa a la casa.

A los que no estamos en el sistema no nos va a llegar, ya nos dijeron. No sé por qué no aparezco, si se equivocaron o no quisieron dar apoyo a todos.

Pero hemos sabido que hay muchos que no son pescadores, eso es injusto. Pero como el dinero lo maneja el gobierno.

Esta mal, es el único apoyo que nos dan y que no nos llegué....

No tengo trabajo. Arreglamos los barcos pero no nos dan un solo peso. Ya no tengo dinero ni para que la mujer me lave la ropa.

Vamos a tener que juntarnos todos y reclamar porque no nos llega el apoyo. Siempre nos llegaba, pero este año se ha presentado cada cosa.

Estamos preocupados sin saber qué es lo que va a pasar. Si no me llega el dinero, cómo le voy hacer para la comida, para el agua y la luz; eso si no falla.

El gobierno se debe de ponerse las pilas, Alfredo Bonel, soldador

Alfredo Bonel, soldador. Foto: EL DEBATE

Yo soy soldador, tengo 20 años trabajando, reparo cualquier cosa en los barcos y hubo un tiempo en que me embarqué.

No entiendo por qué a nosotros no nos llega el apoyo si participamos en el sector pesquero y también tenemos necesidades.

Todos tenemos las mismas preocupaciones, si tendremos para pagar el agua, la luz, la comida.

Me comentan mis compañeros que no les llegó a todos el apoyo. Van a hacer fila y ni siquiera conocen a los que están junto a ellos esperando por el dinero. Qué quiere decir, que hay gente que no trabaja ni siquiera en el muelle y les llega ese dinero.

Muchos se atuvieron a ese programa y es injusto que no reciban lo que les corresponda. Aguantamos las crisis, la pandemia y que no lo reconozcan está mal.

No entiendo la organización de ese dinero. Si les van a dar apoyo a las personas ajenas, mejor que nos den el programa a los que trabajamos en los barcos como veladores, soladores, nosotros sí merecemos ese apoyo.

El gobierno debe dejar las preferencias a un lado y ponerse las pilas, todos estamos en crisis.

