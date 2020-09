Pescadores urgen dezasolve de zona de La Estacada en Escuinapa

Escuinapa.- Pescadores de la Federación Puerta de México Libre alzaron la voz para hacer el llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que los desechos generados por la construcción del puente de La Estacada en Escuinapa, no fueron retirados en su totalidad y mantienen azolvada esta zona de marismas.

Juan Manuel Cortez Torres, presidente de la Federación de Puerta de México Libre, a nombre del sector pesquero en Escuinapa hizo el llamado principalmente al Gobierno Municipal, que es dirigido por Emmett Soto Grave, para que les brinde su apoyo y ayude en las gestiones que permitan plantear este grave problema ante las instancias correspondientes, entre ellas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

“Los pescadores estamos muy preocupados porque la zona donde se realizó la construcción del puente de La Estacada y el puente alterno, se vertió una gran cantidad de material que no fue retirada en su totalidad, lo que ha afectado nuestras zonas de pesca, que están azolvadas, que no permite una buena fluidez de las aguas, y por ende, genera que la producción de las diferentes especies no logren un buen desarrollo”, expresó Cortez Torres.

El compromiso

El líder pesquero recordó que Saúl Soto Sánchez, presidente de la obra del puente de la Estacada por parte de la SCT, se comprometió de manera pública, y permanece en los archivos de notas periodísticas de EL DEBATE, que el material vertido y de construcción que afectó la zona de marismas sería retirada en su totalidad.

Pero la referida promesa no fue cumplida, ya que se retiró el material de manera superficial y dejó azolvada esta zona pesquera.

Dijo que esto ha generado problemas en el desarrollo de las diferentes especies estuarinas y ha dañado una gran cantidad de embarcaciones, ya que el escombro permanece en la zona.

Cortez Torres anunció que buscarán tener el acercamiento con el presidente municipal para informarle de este problema y plantear a detalle las afectaciones que han sufrido y pedirle el apoyo para que realice las gestiones ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que realicen las obras de desazolve que permitan extraer el material de construcción vertido por la construcción del puente de La Estacada.

El puente de La Estacada fue inaugurado en 2017.

La pesquería del camarón requiere del constante flujo de agua para potencializar su reproducción y desarrollo, por lo que las cooperativas apuntan al azolvamiento de las bocabarras como principal factor que afecta las capturas.