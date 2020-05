Pese a COVID, abren negocios no esenciales en Escuinapa, Sinaloa

Escuinapa.- El Gobierno Municipal de Escuinapa ha autorizado la reactivación económica de los negocios no esenciales en el municipio, serán única y exclusivamente los comerciantes que han sido capacitados y que han firmado la carta compromiso de aplicar y respetar las medidas preventivas para evitar contagios de Covid-19, los que puedan incorporarse a la apertura de sus locales.

Después de permanecer por varios días en la incertidumbre y realizando acciones de presión al gobierno Estatal y Municipal, con manifestaciones y bloqueos de calles, los comerciantes de negocios no esenciales podrán abrir sus negocios a partir de este 27 de mayo.

Emmett Soto Grave, presidente municipal informó se ha brindado una capacitación previa, sobre las medidas de prevención a esta nueva realidad ante la presencia de la pandemia de coronavirus, a los comerciantes no esenciales, que han manifestado su interés de regresar a la actividad económica después de permanecer por casi dos meses sin trabajar.

“La apertura de negocios no esenciales de algunos, arranca a partir del día de mañana (miércoles) y serán quienes han tomado el curso de prevención y que tengan firmado la carta compromiso de que fueron debidamente capacitados en las medidas preventivas y que están dispuestos acatar el reglamento los que regresarán a la actividad económica en nuestro municipio”, especificó el alcalde escuinapense.

Emmett Soto Grave, presidente municipal de Escuinapa. Foto: EL DEBATE

Dijo que a pesar de que se ha dado la aprobación de la apertura de negocios no esenciales, el municipio sigue en alerta y en fase 3, ya que aún sigue latente y la amenaza del aumento de contagios masivos de coronavirus, ya que actualmente existen 5 pacientes activos que luchan contra esta enfermedad.

Alcalde dice que la normalidad nunca va a regresar

“Hay que decirlo de esta manera, ¡volver a la normalidad nunca va a ocurrir!, ósea no vamos a volver a la normalidad en el municipio, ni en todo el país; insisto y soy muy reiterativo en esto. Hasta que no tengamos una vacuna o un tratamiento efectivo, que hasta este momento no existe, entonces es cuando vamos a volver a la normalidad, eso que nos quede bien claro”, alertó Soto Grave.

El presidente municipal hizo hincapié que la apertura de los negocios no esenciales en Escuinapa, no es de manera definitiva, se estará supervisando y valorando a través de un semáforo de casos confirmados de Covid-19, si estos se disparan, como autoridad tendrán que tomar la decisión de volver a cerrar, ya que primero se debe garantizar la salud pública de los escuinapenses.

Hizo el llamado a la población a no bajar la guardia, ha seguir aplicando las medidas de prevención que les permitan prevenir posibles contagios de este virus mortal, por lo que reitero la recomendación de mantenerse en casa.

