Pese a huracán Nora, se niegan a desfogar presa El Peñón en Escuinapa

Sinaloa.- Ante la amenaza del huracán “Nora”, directivos de la Unidad de Riego de la presa Agustina Ramírez, El Peñón, en Escuinapa, Sinaloa, informaron no estar de acuerdo en el desfogue, ya que se corre el riesgo de que se afecte la válvula que acaba de ser rehabilitada y que no caiga la suficiente agua que los deje sin este vital líquido el resto del año.

Ramón Rendón García, presidente de la Unión de Riego de la presa Agustina Ramírez informó que hasta la tarde del sábado y a pocas horas de que el huracán Nora pueda afectar el territorio escuinapense, ninguna autoridad municipal o estatal, han buscado el acercamiento con esta organización de productores, para juntos analizar las condiciones de la presa.

Comentó que los niveles de la presa están muy bien, falta un metro con 60 centímetros para llegar a su máxima capacidad, por lo que esperan que con el fenómeno natural de Nora se pudiera llegar a su máxima capacidad.

“En primer lugar no se tiene considerado desfogar la presa porque la presa está construida para soportar el almacenamiento del agua y de una manera natural se desfoga, no hay necesidad de hacer un desfogue anticipado, y lo más recomendable es no deshacernos del agua, ya que esta temporada de mango tuvimos muchos problemas por la falta de agua y ahora que la tenemos no la podemos tirar”, expresó Rendón García.

Mencionó que hasta el momento ninguna autoridad ha buscado tener el acercamiento con los integrantes de la Unidad de Riego, pero es necesario analizar de manera conjunta las acciones que se pudieran efectuar en las próximas horas.

“Hasta el momento no hemos tenido ningún acercamiento con autoridad sobre la posibilidad de desfogar la presa, ya que se tienen que considerar varias cosas de manera conjunta, ya que la autoridad no son los dueños de la presa, se tiene que tomar en cuenta a la Unidad de Riego y a la Conagua, para ver qué se puede hacer y que no”, señaló.

Es importante que la autoridad tome en cuenta los integrantes de la Unidad de Riego, ya que si se realiza el desfogue se pudiera afectar de nueva cuenta la válvula que acaba de ser rehabilitada.

Leer más: Sigue la trayectoria a tiempo real del desplazamiento del Huracán Nora

“Debemos valorar las cosas, no solo querer hacerlo al aventón, porque todo el trabajo que se hizo la Comisión Nacional del Agua está enterada, por lo que hizo el llamado a la autoridad de no realizar un desfogue de la presa de manera autoritaria”, puntualizó el presidente de la Unidad de Riego de la presa Agustina Ramírez.