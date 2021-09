Pese a reparación, albergue de Teacapán, en Escuinapa, sigue cerrado

Sinaloa.- Por no contar con el visto bueno y la aprobación de Protección Civil, el albergue de Teacapán, en Escuinapa, no ha sido inaugurado, por lo que posiblemente no se ponga en operación durante la actual administración.

Lucina Cervantes, directora de Sistema DIF Escuinapa, dijo que las instalaciones del albergue de Teacapán se mantienen cerradas y no han entrado en operación, ya que aún hay pendientes de solucionar que Protección Civil debe aprobar para iniciar con las actividades en este inmueble, que fue construido para albergar a decenas de familias de jornaleros, provenientes en su mayoría del sur del país, en tiempos de cosechas de hortalizas.

Respecto a si alcanzan a inaugurar este espacio en la actual administración, dijo: “La verdad, no sé. Porque tengo entendido que el presidente municipal (Emmett Soto) quería echar andar este proyecto antes de irnos, pero la verdad, no sé”.

Albergue se inunda

El paso del huracán Nora generó severas inundaciones en Isla del Bosque, y una de las zonas afectadas fue el albergue, donde se reportó que la saturación de los mantos freáticos estaban generando el regreso de las aguas negras por los sanitarios y el riesgo de que algunas familias se vieran afectadas.

“Estuvo el ingeniero Ríos trabajando en el albergue de Isla del Bosque porque hubo problemas con las inundaciones por el huracán Nora, y aún permanece con mucha agua, pero ya se está atendiendo. Y a las pocas personas que están en este espacio se les invitó a cambiarse a otros cuartos donde no tengan problemas”, indicó Cervantes.

El albergue mantiene alojadas a pocas familias, en su mayoría adultos mayores que ya se han quedado establecidos en esta comunidad, ya que en estos momentos no hay producción agrícola en la zona del valle.

DIF sigue trabajando

Los programas sociales y dependencia del Desarrollo Integral para la Familia se mantienen activos y atendiendo a los escuinapenses, aseguró Lucina Cervantes.

El Dato

Inversión

Durante la administración del alcalde Emmett Soto Grave se realizó la remodelación del albergue para jornaleros, ubicado en la sindicatura de Teacapán. Sin embargo, aún no es aprobada en la revisión por parte de Protección Civil.