Pese al Warning de USA hacia México, Secretaría de Economía de Sinaloa destaca incremento de turismo

“Luego de numerosos actos de violencia confirmados el 9 de agosto, incluido el incendio de edificios y vehículos, se recuerda a los ciudadanos estadounidenses que reconsideren viajar al estado de Guanajuato debido a la delincuencia. Hasta nuevo aviso, se ha restringido a los empleados del gobierno de los Estados Unidos viajar por la carretera 45 desde Irapuato a las ciudades de Silao y León en el estado de Guanajuato. No pueden viajar por la Carretera Federal 45D, Celaya, Salamanca e Irapuato. De particular preocupación es el alto número de asesinatos en la región sur del estado asociados con la violencia relacionada con los cárteles”, advierte el comunicado oficial, a través de la la página de alertas de la Embajada y el Consulado de Estados Unidos.

