Pese al arribo del crucero de millonarios "The World" se ve poca actividad en Mazatlán, Sinaloa

Para el miércoles se espera la llegada del Koningsdam, en tanto que para el jueves arribará el Bliss, que harán compañía al "The World"; estos dos partirán a las 17:00 y las 18:00 horas, de acuerdo a su itinerario marítimo.

El barco residencia "The World" es una comunidad flotante que recorre los mares del mundo visitando decenas de países y solo deteniéndose en algunos puertos por un par de días, en él viajan 283 tripulantes y 116 pasajeros con un alto poder adquisitivo, cuya entrada al puerto fue programada a las 8:30 horas.

Aseguraron que no quieren volver a dejar trabajar como el pasado 2020 que se quedaron sin empleo a causa del confinamiento sanitario.

Los trabajadores tienen buenas expectativas para este cierre de año.Confían en que no se aumenten los casos de Covid-19 y que la variante ómicron no llegue a la ciudad.

Los servidores turísticos del puerto de Mazatlán comentaron que pocos extranjeros se han bajado de los buques. Confían en que los visitantes del crucero "The World" se bajen más tarde o por la noche, pues pernoctará en el puerto.

Mazatlán, Sinaloa.- Pese al arribo del "The World" , el crucero de millonarios a Mazatlán , se observa poca actividad en la zona del turismo.

Apenas este enero de 2021 cumplí un año en El Debate Mazatlán, desempeñando la función de reportera local. En el año 2019, formé parte del noticiero red águilas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Me gusta cubrir las fuentes de política, turismo, agricultura y pesca. También disfruto realizar transmisiones en vivo para informar a la ciudadanía al momento de lo que pasa en el puerto. Siento que las noticias en vivo tienen mucho alcance y en situaciones de emergencias, como cuando hay inundaciones o huracanes, ayudan a la gente a evitar los peligros. Durante mi trabajo he sido testigo de diversas manifestaciones del sector pesquero, así como los plantones que han realizado los desplazados del sur del estado. Eso me ha permitido entender y trasladar ese conocimiento de las problemáticas locales a toda la comunidad. Además de cubrir eventos con líderes de la región, disfruto acudir a las colonias y reportar las necesidades que tienen las familias de escasos recursos.