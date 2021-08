Pese al regreso a clases, no repuntan las ventas en comercios de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Pese al regreso a clases, no repuntan las ventas en la zona del Centro de Mazatlán.

Los comerciantes de zapaterías, papelerías y ropa aseguraron que este año no han aumentado las ventas como se esperaba.

Janeth García, vendedora de una zapatería, comentó que no incrementó la afluencia porque la mayoría de los padres de familia no llevarán a sus hijos a la escuela.

“Los papás decidieron dejar a sus hijos en sus casas, por eso no vamos a tener buenas ventas. Para estas fechas, en otros años, aquí estuviera saturado de gente”, expresó Janeth García.

A los vendedores les afecta, pues esperaban con ansias estas fechas para obtener una mejora en su salario con las comisiones de ventas.

Los comerciantes refirieron que en comparación con otros años, las principales calles comerciales del centro lucen solas.

En las papelerías tampoco se ha visto una mejora. La mayoría de las personas que acude a los establecimientos llega solo a cambiar los vales de los útiles escolares, y compra muy pocos artículos.

“Casi no se ha vendido, y si los niños no vuelven a la escuela, menos. Solo llevan lo indispensable, pero no aumentó la venta como se esperaba”, comentó Lizbeth Flores.