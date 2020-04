Pide alcalde no visitar Rosario ante pandemia de COVID-19

El Rosario.- Ante los esfuerzos que se estan haciendo para mantener fuera el virus del Covid-19, el Presidente municipal, Manuel Antonio Pineda Domínguez, pide a Rosarenses que radican fuera del municipio, de favor no venir hasta que pase está pandemia.

No venir

Pineda Domínguez señaló que no se puede cerrar las entradas y salidas pues es anticustitucional , pero hizo un llamado a los Rosarenses que radican en otros municipios del Estado, sobre todo en donde no hay brotes, no acudir por el momento a El Rosario.

El también doctor dijo que pudieran ser portadores asintomáticos o estar enfermos y al venir enfermar a sus familiares y provocar un brote de está enfermedad, algo que se ha venido trabajando para prevenir.

De la misma manera le pedimos a la gente que vive en E.U.A que no venga a Rosario de Momento, a la que vive en Mazatlán y que son Rosarenses, que sean conscientes y que se solidaricen

Huyen de otros municipios

El munícipe comentó que dar está sugerencia no es nada fácil, pero lamentablemente muchos están huyendo de los municipios en donde hay casos y se están viniendo para Rosario, lo que podría ser un factor para que se tenga un brote en este lugar.

Foto: Pedro Quintero/EL DEBATE

Recalcó que mejor que venirse al municipio y poder afectar a familiares y amigos era seguir las recomendaciones que da la Secretaría de Salud y que de queden en sus domicilios. Puntualizó que se requiere que como se anunció el municipio sea uno de los que se libere el 17 de mayo para poder reanudar las actividades comerciales, pues muchos están siendo afectados por el cierre de sus negocios, pero se necesita mantener el municipio sin Covid-19.

Cómo otra medida preventiva anunció que se reunirá con el encargado de vialidad y transporte, así como las empresas de AUS (Unidos de Sinaloa), TUFESA Y Transportes de Nayarit, para pedirles que suspendan las rutas hacia este municipio.

Se estara al pendiente principalmente de Unidos de Sinaloa, pues tiene corrida directas de Culiacán hacia Rosario, y de momento no queremos arriesgarnos, señaló.

